Эксперты анонсировали самые ожидаемые смартфоны 2019 года





Модель OnePlus 7 должна стать приемником мдификации OnePlus 6T, являющейся лучшей в прошлом году. Устройство будет функционировать на основе Qualcomm Snapdragon 855. Смартфон Google Pixel 3 Lite является менее дорогой версией флагманской модели Pixel 3. Аппарат будет стоить дешевле iPhone XR, реализуемого сейчас за $749. Motorola Razr, являющаяся популярной в 2000 годах, может возродиться в обновленном формате. Новинка получит складывающийся экран. Стоимость смартфона составит $1 500.Китайский аппарат Huawei Mate X со складывающимся экраном будет стоить около $2 600. Производство модели стартует в середине текущего года. Samsung Galaxy Note 10 отличается увеличенным дисплеем в сравнении с Galaxy S, а также наличием стилуса. Смартфон Samsung Galaxy Fold со складывающимся экраном можно использовать как планшет. Устройство будет стоить $2 000.