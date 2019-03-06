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Артур Смольянинов показал поклонникам своего младшего сына

Артур Смольянинов впервые показал поклонникам своего младшего сына. Видео с актером опубликовала его супруга Дарья Мельникова на своей странице в Instagram.
Артур Смольянинов показал поклонникам своего младшего сына

Артист стал отцом во второй раз в конце прошлого года. Спустя месяц после рождения сына он сразу отправился на съемки нового сезона шоу «Последний герой». Там ему пришлось столкнуться с проблемой экологии, о которой актер поделился с подписчиками в социальной сети. Он рассказал, что человечество загрязняет собственный дом, выбрасывая мусор из пластика в общие контейнеры.

Но вопрос о заботе окружающей среды не стал основным поводом для обсуждения видео. В конце ролика знаменитость взял на руки своего младшего сына, объяснив, что таким образом пытается успокоить плачущего ребенка. Недавно Дарья Мельникова заявляла, что ее муж является лучшим отцом на свете, без которого она даже не представляет, как бы справлялась.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:01

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