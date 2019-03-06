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Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
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Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет

Американские ученые в результате проведенного исследования установили, что зубы мегалодона, похожие на острые ножи, появились у доисторической акулы в результате эволюционных процессов, длившихся много миллионов лет. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Livescience.
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет

Ученые из Флоридского университета естественной истории изучили 359 окаменелостей зубов мегалодона и его непосредственного предка, акулы под названием Carcharocles chubutensis. Также они использовали данные, полученные в результате предыдущего исследования зубов самого раннего предка мегалодона - Otodus obliquus.

В результате научной работы специалисты установили, что ножевидные зубы мегалодона развивались миллионы лет. У Otodus obliquus были гладкие зубы с маленькими остриями, которые располагались по обе стороны основного зуба. На зубах Сarcharocles auriculatus также имелись бугорки, но у главного зуба уже образовались крошечные выпуклости или зубцы по краям. Мегалодон обладал плоскими зубами с равномерными зазубринами.

Исследователи выдвинули гипотезу, что эволюция зубов доисторических акул, возможно, связана с изменением их способа охоты и, возможно, даже того, что они ели. Зубы, похожие на вилку, могли быть полезны для захвата быстро движущейся добычи. Ножевидные зубы помогали хищнику охотиться на китов и дельфинов. Скорее всего, мегалодон вгрызался в жертву, после чего она истекала кровью. Если бы вместо этого акула использовала тактику захвата добычи челюстями, то кит или дельфин могли биться и ранить хищника.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:31

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