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У британского пациента остановилось прогрессирование рака после приема масла каннабидиола

Британские врачи рассказали об удивительном случае из своей практики. 81-летний курильщик, больной раком легких, принимал масло каннабидиола. В результате его действий, прогрессирование заболевания остановилось, а размер опухолей уменьшился вдвое. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
У британского пациента остановилось прогрессирование рака после приема масла каннабидиола

У 81-летнего курильщика, предположительно, из британского города Сток-он-Трент, был диагностирован рак легких. Однако он неоднократно отказывался от химиотерапии и других методов лечения, способных продлить ему жизнь. Вместо этого мужчина решил принимать в течение двух месяцев масло каннабидиола (CBD) - экстракта растения каннабиса. Данное вещество Великобритании можно приобрести вполне законно.

Через некоторое время врачи сделали снимки внутренних органов пациента и увидели, что размер его опухолей уменьшился вдвое, а прогрессирование заболевания остановилось. Медики из Сток-он-Трента уже опубликовали фотографии и описали удивительную историю в медицинском журнале.

Однако эксперты предупреждают, что это всего лишь единичный случай. Утверждения о том, что каннабис или любое из его производных соединений могут быть эффективным средством в борьбе с раком, не доказаны.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:26

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