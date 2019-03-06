У британского пациента остановилось прогрессирование рака после приема масла каннабидиола





У 81-летнего курильщика, предположительно, из британского города Сток-он-Трент, был диагностирован рак легких. Однако он неоднократно отказывался от химиотерапии и других методов лечения, способных продлить ему жизнь. Вместо этого мужчина решил принимать в течение двух месяцев масло каннабидиола (CBD) - экстракта растения каннабиса. Данное вещество Великобритании можно приобрести вполне законно.Через некоторое время врачи сделали снимки внутренних органов пациента и увидели, что размер его опухолей уменьшился вдвое, а прогрессирование заболевания остановилось. Медики из Сток-он-Трента уже опубликовали фотографии и описали удивительную историю в медицинском журнале.Однако эксперты предупреждают, что это всего лишь единичный случай. Утверждения о том, что каннабис или любое из его производных соединений могут быть эффективным средством в борьбе с раком, не доказаны.