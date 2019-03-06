НПО «Алмаз» инвестирует в развитие производства более 7 млрд рублей
В 2016–2018 году НПО «Алмаз» перечислило в бюджет Москвы налоги на общую сумму 6,97 млрд рублей. Эта сумма в 38 раз превосходит объем средств, предоставленных объединению в качестве льгот за аналогичный период. Об этом в ходе торжественной церемонии открытия нового технологического подразделения НПО сообщил заммэра Москвы по вопросам земельно-имущественных отношений, глава столичного Департамента экономполитики Владимир Ефимов.
Он отметил, что запуск в НПО нового сборочного цеха, а также возведение 13-этажного исследовательского центра, создадут в Москве около 6 тыс. перспективных вакансий. Планируемая сумма инвестиций в эти проекты – 7,25 млрд рублей.
«Динамика развития компании «Алмаз» – наглядный пример эффективной реализации одной из ведущих программ Правительства Москвы – стимулирования работы высокотехнологичных промышленных предприятий путем налоговых преференций. Выручка объединения – растет, инвестиции – привлекаются, объемы производства – увеличиваются. Следовательно, увеличиваются и налоговые отчисления в муниципальный бюджет», – подчеркнул Ефимов.
Он отметил, что запуск в НПО нового сборочного цеха, а также возведение 13-этажного исследовательского центра, создадут в Москве около 6 тыс. перспективных вакансий. Планируемая сумма инвестиций в эти проекты – 7,25 млрд рублей.
«Динамика развития компании «Алмаз» – наглядный пример эффективной реализации одной из ведущих программ Правительства Москвы – стимулирования работы высокотехнологичных промышленных предприятий путем налоговых преференций. Выручка объединения – растет, инвестиции – привлекаются, объемы производства – увеличиваются. Следовательно, увеличиваются и налоговые отчисления в муниципальный бюджет», – подчеркнул Ефимов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:11