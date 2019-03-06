НПО «Алмаз» инвестирует в развитие производства более 7 млрд рублей





Он отметил, что запуск в НПО нового сборочного цеха, а также возведение 13-этажного исследовательского центра, создадут в Москве около 6 тыс. перспективных вакансий. Планируемая сумма инвестиций в эти проекты – 7,25 млрд рублей.«Динамика развития компании «Алмаз» – наглядный пример эффективной реализации одной из ведущих программ Правительства Москвы – стимулирования работы высокотехнологичных промышленных предприятий путем налоговых преференций. Выручка объединения – растет, инвестиции – привлекаются, объемы производства – увеличиваются. Следовательно, увеличиваются и налоговые отчисления в муниципальный бюджет», – подчеркнул Ефимов.