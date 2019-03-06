АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение бюджетных смартфонов
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Участники РИФ-2019 в Сочи обсудили поддержку национальных проектов

В рамках минувшего февральского РИФ-2019 его участники обсудили поддержку национальных проектов. Участие в форуме приняла Калужская область. Она представила на своей экспозиционной площадке результаты работы высокотехнологичных производств, которые осуществляют производственную деятельность на территории региона.
Участники РИФ-2019 в Сочи обсудили поддержку национальных проектов

Губернатор Калужской области А.Артамонов рассказал делегации федерального Правительства о достижениях региональных высокотехнологичных производств. Особый интерес Председателя Правительства Д.Медведева на стенде Калужской области вызвала продукция фармкомпании «Ниармедик». В частности, он высоко отозвался об эффективности противовирусного препарата «Кагоцел»*, который производится на заводе «Ниармедик Фарма» в городе Обнинск. Также Д.Медведев заинтересовался создаваемыми компанией «Ниармедик» тест-наборами реагентов, которые применяются в криминалистике для идентификации личности человека и установления его родства. Эти тест-наборы в ближайшей перспективе должны заменить на российском рынке иностранные аналоги.

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Уши могут указывать на
НПО «Алмаз» инвестирует в развитие
Участники РИФ-2019 в Сочи обсудили
Анфиса Чехова призналась, что мечтает
Компания Lego "потроллила" новинку от
Исследователи обнаружили в Антарктике
Регину Тодоренко заподозрили во второй
HBO опубликовал трейлер последнего
Анна Седокова снялась в новой
Лучшим истребителем Южной Азии оказался
Учёные рассказали, почему люди и
Дочь Сергея Лемоха из группы «Кар-мэн»
На Женевском автосалоне представлен
Skoda представила в Женеве
Представлен новый планшет Honor Tab 5
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Эксперты: Распространенные мифы о
Ассистентка Петросяна рассказала о
Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение
Эксперты опубликовали рейтинг внеземных
Критик объяснил, как Люк Перри смог
Ученые из России создадут инновационное
Анастасию Волочкову и Ксению Собчак
Звезда «Дома-2» Иван Барзиков снял
Алексей Пушков заявил о неизбежности
Официальная презентация смартфона
Ольга Рапунцель уверена, что если
Совфед РФ расследует инцидент с
Пользователю удалось установить Windows
Ирина Шейк научилась вкусно питаться и
Просмотреть все новости