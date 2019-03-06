Участники РИФ-2019 в Сочи обсудили поддержку национальных проектов





Губернатор Калужской области А.Артамонов рассказал делегации федерального Правительства о достижениях региональных высокотехнологичных производств. Особый интерес Председателя Правительства Д.Медведева на стенде Калужской области вызвала продукция фармкомпании «Ниармедик». В частности, он высоко отозвался об эффективности противовирусного препарата «Кагоцел»*, который производится на заводе «Ниармедик Фарма» в городе Обнинск. Также Д.Медведев заинтересовался создаваемыми компанией «Ниармедик» тест-наборами реагентов, которые применяются в криминалистике для идентификации личности человека и установления его родства. Эти тест-наборы в ближайшей перспективе должны заменить на российском рынке иностранные аналоги.