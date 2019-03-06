Участники РИФ-2019 в Сочи обсудили поддержку национальных проектов
В рамках минувшего февральского РИФ-2019 его участники обсудили поддержку национальных проектов. Участие в форуме приняла Калужская область. Она представила на своей экспозиционной площадке результаты работы высокотехнологичных производств, которые осуществляют производственную деятельность на территории региона.
Губернатор Калужской области А.Артамонов рассказал делегации федерального Правительства о достижениях региональных высокотехнологичных производств. Особый интерес Председателя Правительства Д.Медведева на стенде Калужской области вызвала продукция фармкомпании «Ниармедик». В частности, он высоко отозвался об эффективности противовирусного препарата «Кагоцел»*, который производится на заводе «Ниармедик Фарма» в городе Обнинск. Также Д.Медведев заинтересовался создаваемыми компанией «Ниармедик» тест-наборами реагентов, которые применяются в криминалистике для идентификации личности человека и установления его родства. Эти тест-наборы в ближайшей перспективе должны заменить на российском рынке иностранные аналоги.
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Губернатор Калужской области А.Артамонов рассказал делегации федерального Правительства о достижениях региональных высокотехнологичных производств. Особый интерес Председателя Правительства Д.Медведева на стенде Калужской области вызвала продукция фармкомпании «Ниармедик». В частности, он высоко отозвался об эффективности противовирусного препарата «Кагоцел»*, который производится на заводе «Ниармедик Фарма» в городе Обнинск. Также Д.Медведев заинтересовался создаваемыми компанией «Ниармедик» тест-наборами реагентов, которые применяются в криминалистике для идентификации личности человека и установления его родства. Эти тест-наборы в ближайшей перспективе должны заменить на российском рынке иностранные аналоги.
*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:08