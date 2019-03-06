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Екатерина Климова привела дочку Беллу на школьный спектакль к ее десятилетнему брату

Известная актриса Екатерина Климова и ее младшая дочь Белла посетили школьный спектакль, одним из действующих лиц в котором был десятилетний сын артистки Корней. Видеозапись, сделанную во время мероприятия, кинозвезда опубликовала в Instagram в разделе Stories.
Екатерина Климова привела дочку Беллу на школьный спектакль к ее десятилетнему брату

Екатерина Климова успевает находить время и для себя, и для детей, и для карьеры. Недавно 41-летняя знаменитость с младшей дочерью Беллой побывала в школе, где учится ее десятилетний сын Корней. В учебном заведении проходил спектакль «Синяя птица» по мотивам произведения Мориса Метерлинка, а ребенок знаменитости участвовал в постановке.

После окончания спектакля трехлетняя Белла, смущаясь, подошла к брату, чтобы вручить ему цветы. Мальчик тоже застеснялся, но букет принял.

Отцом сыновей актрисы, десятилетнего Корнея и двенадцатилетнего Матвея, является ее бывший муж Игорь Петренко. Несмотря на расставание, экс-супруги поддерживают хорошие отношения. Беллу артистка родила от своего нынешнего мужа Гелы Месхи.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:32

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