Екатерина Климова привела дочку Беллу на школьный спектакль к ее десятилетнему брату





Екатерина Климова успевает находить время и для себя, и для детей, и для карьеры. Недавно 41-летняя знаменитость с младшей дочерью Беллой побывала в школе, где учится ее десятилетний сын Корней. В учебном заведении проходил спектакль «Синяя птица» по мотивам произведения Мориса Метерлинка, а ребенок знаменитости участвовал в постановке.После окончания спектакля трехлетняя Белла, смущаясь, подошла к брату, чтобы вручить ему цветы. Мальчик тоже застеснялся, но букет принял.Отцом сыновей актрисы, десятилетнего Корнея и двенадцатилетнего Матвея, является ее бывший муж Игорь Петренко. Несмотря на расставание, экс-супруги поддерживают хорошие отношения. Беллу артистка родила от своего нынешнего мужа Гелы Месхи.