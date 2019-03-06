Ученые узнали об удивительном морском существе с исчезающим анусом





Mnemiopsis leidyi представляет собой вид гребневиков, обитающий в морской воде в теплых краях. Он похож на медузу, хотя передвигается при помощи боковых гребных пластин.Автор научной работы Сидни Тамм наблюдал за особенностями поведения морских животных, однако ему никак не удавалось обнаружить их анус. Исследования усложнялись тем, что под микроскопом было трудно определить какие-либо нужные признаки. Результаты наблюдений показали, что крошечная часть пищеварительного тракта появляется у Mnemiopsis leidyi только тогда, когда им это требуется.Ученый назвал необычную особенность строения тела гребневиков «блуждающим анусом» и предположил, что Mnemiopsis leidyi, возможно, относятся к промежуточному этапу эволюции, поскольку их морфологические характеристики еще не стали постоянными.