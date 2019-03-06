Ученые узнали об удивительном морском существе с исчезающим анусом
Ученые изучили поведение вида гребневиков Mnemiopsis leidyi и пришли к выводу, что у этих морских существ есть удивительное свойство. Как оказалось, их анус может бесследно исчезать, а в случае необходимости – появляться снова. Информация о научной работе опубликована в зарубежном источнике Online Library.
Mnemiopsis leidyi представляет собой вид гребневиков, обитающий в морской воде в теплых краях. Он похож на медузу, хотя передвигается при помощи боковых гребных пластин.
Автор научной работы Сидни Тамм наблюдал за особенностями поведения морских животных, однако ему никак не удавалось обнаружить их анус. Исследования усложнялись тем, что под микроскопом было трудно определить какие-либо нужные признаки. Результаты наблюдений показали, что крошечная часть пищеварительного тракта появляется у Mnemiopsis leidyi только тогда, когда им это требуется.
Ученый назвал необычную особенность строения тела гребневиков «блуждающим анусом» и предположил, что Mnemiopsis leidyi, возможно, относятся к промежуточному этапу эволюции, поскольку их морфологические характеристики еще не стали постоянными.
Mnemiopsis leidyi представляет собой вид гребневиков, обитающий в морской воде в теплых краях. Он похож на медузу, хотя передвигается при помощи боковых гребных пластин.
Автор научной работы Сидни Тамм наблюдал за особенностями поведения морских животных, однако ему никак не удавалось обнаружить их анус. Исследования усложнялись тем, что под микроскопом было трудно определить какие-либо нужные признаки. Результаты наблюдений показали, что крошечная часть пищеварительного тракта появляется у Mnemiopsis leidyi только тогда, когда им это требуется.
Ученый назвал необычную особенность строения тела гребневиков «блуждающим анусом» и предположил, что Mnemiopsis leidyi, возможно, относятся к промежуточному этапу эволюции, поскольку их морфологические характеристики еще не стали постоянными.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:40