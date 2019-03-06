В сети появился живой снимок смартфона Meizu
Китайский производитель электронных цифровых устройств компания Meizu 6 марта официально продемонстрирует свой новый смартфон Meizu Note 9, а днем раньше в сети появилось первое изображение новинки, а также фотография, сделанная с помощью этого устройства. Кроме того, производитель опубликовал официальный постер со слоганом «Попрощайтесь со всеми сожалениями, увидимся завтра».
На снимке Meizu Note 9 смартфон представлено не полное изображение смартфона, а только лишь его часть - блок основной камеры. Устройство укомплектовано двойной камерой со вспышкой. Разработчики расположил ее в левом верхнем углу гаджета.
У интернет-аудитории также появилась возможность ознакомиться с первым живым фото, сделанным с помощью новинки. Ее разрешение составляет 48 Мп.
Относительно основных характеристик Meizu Note 9 известно, что гаджет оснащен 6,2-дюймовый дисплеем с особым каплевидным вырезом для съемки в режиме селфи. Его разрешение составит 2244 х 1080 пикселей. За работу новинки будет отвечать система Snapdragon 675. Модель получит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Ожидается, что в розничную торговую сеть Meizu Note 9 поступит 11 марта, по предварительным данным, смартфон будет стоить 250 долларов.
На снимке Meizu Note 9 смартфон представлено не полное изображение смартфона, а только лишь его часть - блок основной камеры. Устройство укомплектовано двойной камерой со вспышкой. Разработчики расположил ее в левом верхнем углу гаджета.
У интернет-аудитории также появилась возможность ознакомиться с первым живым фото, сделанным с помощью новинки. Ее разрешение составляет 48 Мп.
Относительно основных характеристик Meizu Note 9 известно, что гаджет оснащен 6,2-дюймовый дисплеем с особым каплевидным вырезом для съемки в режиме селфи. Его разрешение составит 2244 х 1080 пикселей. За работу новинки будет отвечать система Snapdragon 675. Модель получит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Ожидается, что в розничную торговую сеть Meizu Note 9 поступит 11 марта, по предварительным данным, смартфон будет стоить 250 долларов.
Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:34