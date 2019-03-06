АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Учёные зафиксировали на Новой Земле редкое воздушное явление бора

Российские учёные побывали на Новой Земле и зафиксировали на северном архипелаге редкое воздушное явление. Им удалось провести наблюдение за стоковым ветром, имеющим название бора.
Учёные зафиксировали на Новой Земле редкое воздушное явление бора

Как сообщается на официальном информационном ресурсе национального парка "Русская Арктика", недавно на Новой Земле начал дуть стоковый ветер бора, порывы которого достигают скорости 60 м/с. Он образуется при переваливании воздушных потоков через горные хребты и характерен порывистым характером. Данное явление считается редким и фиксируется только в зимний период. Тем не менее, несмотря на свою узкую временную активность и локальный характер воздействия, он формирует в арктическом бассейне циркуляцию вод, что происходит за счёт теплопотери морской акватории в западной части Новой Земли. Кроме того, бора может принести на территорию архипелага как потепление, так и похолодание, в зависимости от направления движения воздушных масс.

В этом году из-за действия природного явления белые медведи начали выходить к населённым пунктам, создавая потенциальную опасность для местных жителей, в связи с чем с материка прибыли специалисты для решения проблемы. Отмечается, из-за погодных условий во время действия бора работа специалистов сопряжена с большой опасностью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Женеве прошла презентация российских
Ученые: Соль может вызвать неизлечимые
Елене Яковлевой передали ее собственное
Илья Яббаров готов отпустить Маргариту
Соединённые Штаты готовят свою армию к
Юлия Белая станцевала эротический танец
Эксперты анонсировали самые ожидаемые
Светлана Лобода показала забавный
Зрители высмеяли «поросячий» смех Саши
Артур Смольянинов показал поклонникам
NASA показало новые фотографии Юпитера
Ученые узнали об удивительном морском
Кети Топурия показала видеозапись с
В сети появился живой снимок смартфона
Екатерина Климова привела дочку Беллу
Ученые: Похожие на острые ножи зубы
Учёные зафиксировали на Новой Земле
У британского пациента остановилось
Агния Дитковските показала снимок в
Учёные: Солнечный ветер оставляет
Топ-менеджер Huawei назвал основной
Наталья Штурм сняла видео с намеком на
Ученые: Люди оставили в Антарктике след
LG выпустит смартфон X4 с модулем NFC
Алименты для ребенка Алисы Казьминой
Эксперты назвали 5 лучших добавок при
Алла Пугачёва заставила Максима Галкина
В Женеве Lamborghini презентовал
Андрей Малахов с охапкой мимоз
Эксперты: Уши могут указывать на
Просмотреть все новости