Учёные зафиксировали на Новой Земле редкое воздушное явление бора
Российские учёные побывали на Новой Земле и зафиксировали на северном архипелаге редкое воздушное явление. Им удалось провести наблюдение за стоковым ветром, имеющим название бора.
Как сообщается на официальном информационном ресурсе национального парка "Русская Арктика", недавно на Новой Земле начал дуть стоковый ветер бора, порывы которого достигают скорости 60 м/с. Он образуется при переваливании воздушных потоков через горные хребты и характерен порывистым характером. Данное явление считается редким и фиксируется только в зимний период. Тем не менее, несмотря на свою узкую временную активность и локальный характер воздействия, он формирует в арктическом бассейне циркуляцию вод, что происходит за счёт теплопотери морской акватории в западной части Новой Земли. Кроме того, бора может принести на территорию архипелага как потепление, так и похолодание, в зависимости от направления движения воздушных масс.
В этом году из-за действия природного явления белые медведи начали выходить к населённым пунктам, создавая потенциальную опасность для местных жителей, в связи с чем с материка прибыли специалисты для решения проблемы. Отмечается, из-за погодных условий во время действия бора работа специалистов сопряжена с большой опасностью.
Как сообщается на официальном информационном ресурсе национального парка "Русская Арктика", недавно на Новой Земле начал дуть стоковый ветер бора, порывы которого достигают скорости 60 м/с. Он образуется при переваливании воздушных потоков через горные хребты и характерен порывистым характером. Данное явление считается редким и фиксируется только в зимний период. Тем не менее, несмотря на свою узкую временную активность и локальный характер воздействия, он формирует в арктическом бассейне циркуляцию вод, что происходит за счёт теплопотери морской акватории в западной части Новой Земли. Кроме того, бора может принести на территорию архипелага как потепление, так и похолодание, в зависимости от направления движения воздушных масс.
В этом году из-за действия природного явления белые медведи начали выходить к населённым пунктам, создавая потенциальную опасность для местных жителей, в связи с чем с материка прибыли специалисты для решения проблемы. Отмечается, из-за погодных условий во время действия бора работа специалистов сопряжена с большой опасностью.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:27