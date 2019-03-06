АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение бюджетных смартфонов
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Ученые: Люди оставили в Антарктике след площадью с Ватикан

Люди оставили в Антарктиде след, сопоставимый с площадью Ватикана. Это стало известно после того, как местные специалисты проанализировали территорию, на которой фиксируется наибольшая человеческая активность.
Ученые: Люди оставили в Антарктике след площадью с Ватикан

Как известно, ученые проводят в Антарктиде ряд всевозможных исследований. С учетом огромного холода, а также других малоприятных особенностей погодных условий, пришлось разместить там большое количество всевозможных сооружений. На данный момент стало известно, что их общая площадь достигла размеров Ватикана. Несмотря на то, что рассматриваемая территория составляет меньше 1% от габаритов континента, ученые подчеркивают, что речь идет лишь о визуальном следе. Истинные размеры пространства, попавшего под людское влияние, существенно больше.

Эксперты считают, что общая площадь нарушенных территорий, которые были потревожены людьми, составляет порядка 5242 квадратных км. Это примерно 1 кв. км. на каждого человека, работающего в Антарктиде, при условии полной загруженности станций.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 06:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Люди оставили в Антарктике след
LG выпустит смартфон X4 с модулем NFC
Алименты для ребенка Алисы Казьминой
Эксперты назвали 5 лучших добавок при
Алла Пугачёва заставила Максима Галкина
В Женеве Lamborghini презентовал
Андрей Малахов с охапкой мимоз
Эксперты: Уши могут указывать на
НПО «Алмаз» инвестирует в развитие
Участники РИФ-2019 в Сочи обсудили
Анфиса Чехова призналась, что мечтает
Компания Lego "потроллила" новинку от
Исследователи обнаружили в Антарктике
Регину Тодоренко заподозрили во второй
HBO опубликовал трейлер последнего
Анна Седокова снялась в новой
Лучшим истребителем Южной Азии оказался
Учёные рассказали, почему люди и
Дочь Сергея Лемоха из группы «Кар-мэн»
На Женевском автосалоне представлен
Skoda представила в Женеве
Представлен новый планшет Honor Tab 5
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Эксперты: Распространенные мифы о
Ассистентка Петросяна рассказала о
Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение
Эксперты опубликовали рейтинг внеземных
Критик объяснил, как Люк Перри смог
Ученые из России создадут инновационное
Анастасию Волочкову и Ксению Собчак
Просмотреть все новости