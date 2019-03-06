Ученые: Люди оставили в Антарктике след площадью с Ватикан





Как известно, ученые проводят в Антарктиде ряд всевозможных исследований. С учетом огромного холода, а также других малоприятных особенностей погодных условий, пришлось разместить там большое количество всевозможных сооружений. На данный момент стало известно, что их общая площадь достигла размеров Ватикана. Несмотря на то, что рассматриваемая территория составляет меньше 1% от габаритов континента, ученые подчеркивают, что речь идет лишь о визуальном следе. Истинные размеры пространства, попавшего под людское влияние, существенно больше.Эксперты считают, что общая площадь нарушенных территорий, которые были потревожены людьми, составляет порядка 5242 квадратных км. Это примерно 1 кв. км. на каждого человека, работающего в Антарктиде, при условии полной загруженности станций.