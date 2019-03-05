Исследователи обнаружили в Антарктике подводную лодку Гитлера через Google Earth
Исследователи обнаружили очередную субмарину Гитлера, которая заключена во льдах на территории Антарктики. Подводная лодка была найдена при помощи Google Earth.
Один из пользователей Сети с ником MrMBB333 обнародовал на канале YouTube собственное проведённое исследование. В ходе анализа кадров сервиса Google Earth, юзер сделал вывод, что предмет серебряной расцветки, который находится подо льдом, представляет собой субмарину фюрера. Комментируя своё видео, он отметил, что в верхней части можно заметить предмет, который окрашен в серебристую расцветку. Его структуру создали искусственно. Исследователь отметил, что данный предмет очень похож на подводную лодку.
Для подтверждения он привёл макеты, а также снимки различных модификаций субмарин. Теории касательно подводного гитлеровского флота появились с 1937 года. В то время фюрером в Антарктику была направлена научная экспедиция. По мнению многих конспирологов, на этой территории размещается секретная нацистская военная база.
Один из пользователей Сети с ником MrMBB333 обнародовал на канале YouTube собственное проведённое исследование. В ходе анализа кадров сервиса Google Earth, юзер сделал вывод, что предмет серебряной расцветки, который находится подо льдом, представляет собой субмарину фюрера. Комментируя своё видео, он отметил, что в верхней части можно заметить предмет, который окрашен в серебристую расцветку. Его структуру создали искусственно. Исследователь отметил, что данный предмет очень похож на подводную лодку.
Для подтверждения он привёл макеты, а также снимки различных модификаций субмарин. Теории касательно подводного гитлеровского флота появились с 1937 года. В то время фюрером в Антарктику была направлена научная экспедиция. По мнению многих конспирологов, на этой территории размещается секретная нацистская военная база.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:18