Исследователи обнаружили в Антарктике подводную лодку Гитлера через Google Earth





Один из пользователей Сети с ником MrMBB333 обнародовал на канале YouTube собственное проведённое исследование. В ходе анализа кадров сервиса Google Earth, юзер сделал вывод, что предмет серебряной расцветки, который находится подо льдом, представляет собой субмарину фюрера. Комментируя своё видео, он отметил, что в верхней части можно заметить предмет, который окрашен в серебристую расцветку. Его структуру создали искусственно. Исследователь отметил, что данный предмет очень похож на подводную лодку.Для подтверждения он привёл макеты, а также снимки различных модификаций субмарин. Теории касательно подводного гитлеровского флота появились с 1937 года. В то время фюрером в Антарктику была направлена научная экспедиция. По мнению многих конспирологов, на этой территории размещается секретная нацистская военная база.