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Исследователи обнаружили в Антарктике подводную лодку Гитлера через Google Earth

Исследователи обнаружили очередную субмарину Гитлера, которая заключена во льдах на территории Антарктики. Подводная лодка была найдена при помощи Google Earth.
Исследователи обнаружили в Антарктике подводную лодку Гитлера через Google Earth

Один из пользователей Сети с ником MrMBB333 обнародовал на канале YouTube собственное проведённое исследование. В ходе анализа кадров сервиса Google Earth, юзер сделал вывод, что предмет серебряной расцветки, который находится подо льдом, представляет собой субмарину фюрера. Комментируя своё видео, он отметил, что в верхней части можно заметить предмет, который окрашен в серебристую расцветку. Его структуру создали искусственно. Исследователь отметил, что данный предмет очень похож на подводную лодку.

Для подтверждения он привёл макеты, а также снимки различных модификаций субмарин. Теории касательно подводного гитлеровского флота появились с 1937 года. В то время фюрером в Антарктику была направлена научная экспедиция. По мнению многих конспирологов, на этой территории размещается секретная нацистская военная база.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:18

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