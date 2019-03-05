HBO опубликовал трейлер последнего сезона «Игры престолов»





В начале записи появляется Арья Старк, которая бегает по замку. После авторы трейлера показали Серсею Ланнистер в своем королевстве и Дейенерис Таргариен с Джоном Сноу со сподвижниками, собравшихся для отражения нападения белых ходоков. В это время драконы летают в небе над семью королевствами. Имеется в кадре Бран Старк, которого не было в тизере шоу. Поклонники объяснили это тем, что в финальном раунде герой станет ведущим антагонистом Королем Ночи.Всего в последнем сезоне насчитывается шесть серий, продолжительность которых составляет 90 минут. Продолжение ожидается на экранах 14 апреля.