Топ-менеджер Huawei назвал основной особенностью P30 Pro его 10-кратный зум





В первую очередь топ-менеджер обратил внимание на особенности зума рассматриваемой модели. По его словам, расстояние фокусировки P30 Pro можно будет увеличить десятикратно. Кроме того, камера будет обладать четырьмя сенсорами, что обеспечит впечатляющее качество снимков. Стоит уточнить, что подобными преимуществами будет обладать лишь самая дорогая модель в серии, несмотря на то, что остальные смартфоны в ней также оснащены весьма мощными объективами.Судя по всему, представители компании вновь решили сделать ставку на камеру мобильного гаджета. Данный шаг вполне обоснован, с учетом успеха P20 Pro, который уже год находится на вершине множества рейтингов.