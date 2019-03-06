Агния Дитковските показала снимок в нижнем белье и шубе





Актриса редко выкладывает фото в свой профиль и ведет закрытый аккаунт, но недавно порадовала поклонников свежим снимком. Дитковските позирует в черном бельевом комплекте и небрежно накинутой шубе. Наряд позволил продемонстрировать плоский живот и невероятно худые ноги артистки. Фанаты тут же забросали знаменитость комплиментами, подчеркнув, что выглядит она прекрасно.Агния Дитковските воспитывает общего с Алексеем Чадовым сына. Супруги давно в разводе, у Дитковските есть уже второй ребенок от другого мужчины. Но пара поддерживает дружеские отношения ради чада, проводя даже в редких случаях совместный отпуск. Малыш до сих пор не знает о расставании родителей, но актриса собирается рассказать, как только он подрастет.