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Агния Дитковските показала снимок в нижнем белье и шубе

31-летняя Агния Дитковските опубликовала новое фото в соцсети, на котором продемонстрировала идеальную фигуру. Мама двоих детей похвасталась стройными ногами и пышным бюстом.
Агния Дитковските показала снимок в нижнем белье и шубе

Актриса редко выкладывает фото в свой профиль и ведет закрытый аккаунт, но недавно порадовала поклонников свежим снимком. Дитковските позирует в черном бельевом комплекте и небрежно накинутой шубе. Наряд позволил продемонстрировать плоский живот и невероятно худые ноги артистки. Фанаты тут же забросали знаменитость комплиментами, подчеркнув, что выглядит она прекрасно.

Агния Дитковските воспитывает общего с Алексеем Чадовым сына. Супруги давно в разводе, у Дитковските есть уже второй ребенок от другого мужчины. Но пара поддерживает дружеские отношения ради чада, проводя даже в редких случаях совместный отпуск. Малыш до сих пор не знает о расставании родителей, но актриса собирается рассказать, как только он подрастет.



 
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Добавил: Котова Алена Сегодня, 08:20

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