Учёные: Солнечный ветер оставляет "ожоги" на поверхности Луны





На протяжении продолжительного времени учёные фиксировали "ожоги" на поверхности Луны, выглядящие как завитки, состоящие из светлых и тёмных пятен. Благодаря миссии НАСА ARTEMIS удалось получить ответ на данный вопрос. Ранее специалисты NASA не сомневались, в появлении пятен виновен солнечный ветер, но им не хватало данных для формирования вывода. Теперь сотрудники Калифорнийского университета в Брекли сумели получить недостающую информацию и объяснить происхождение "ожогов". Как оказалось, они появляются в местах неравномерных магнитных полей Луны.Естественный спутник Земли имеет магнитные поля лишь локально. Иногда солнечный ветер попадает в такую точку на поверхности Луны и в этом месте происходит завихрение потоков из-за рассеивания. От центра магнитного участка, где защита наиболее сильна, начинают расходиться завихрения, окружающие более стойкую к воздействию территорию. Астрономы считают, при освоении Луны эта информация окажется полезной и поможет выбрать более благоприятное место для установки лунных модулей.