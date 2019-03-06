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Учёные: Солнечный ветер оставляет "ожоги" на поверхности Луны

Учёные смогли выяснить, из-за чего на поверхности Луны появляются "ожоги" из-за солнечного ветра. Как оказалось, их происхождение связано с неравномерным магнитным полем естественного спутника Земли.
Учёные: Солнечный ветер оставляет "ожоги" на поверхности Луны

На протяжении продолжительного времени учёные фиксировали "ожоги" на поверхности Луны, выглядящие как завитки, состоящие из светлых и тёмных пятен. Благодаря миссии НАСА ARTEMIS удалось получить ответ на данный вопрос. Ранее специалисты NASA не сомневались, в появлении пятен виновен солнечный ветер, но им не хватало данных для формирования вывода. Теперь сотрудники Калифорнийского университета в Брекли сумели получить недостающую информацию и объяснить происхождение "ожогов". Как оказалось, они появляются в местах неравномерных магнитных полей Луны.

Естественный спутник Земли имеет магнитные поля лишь локально. Иногда солнечный ветер попадает в такую точку на поверхности Луны и в этом месте происходит завихрение потоков из-за рассеивания. От центра магнитного участка, где защита наиболее сильна, начинают расходиться завихрения, окружающие более стойкую к воздействию территорию. Астрономы считают, при освоении Луны эта информация окажется полезной и поможет выбрать более благоприятное место для установки лунных модулей.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:11

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