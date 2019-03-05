Лучшим истребителем Южной Азии оказался российский истребитель Су-30МКИ





Дели в начале века закупила в количестве 250 единиц российские истребители Су-30МКИ, которые являются обновленной вариацией Су-27, сконструированной специально для индийских военных нужд. В ранее прошедших испытаниях машины проявили себя самым лучшим образом. Истребители могут использовать боеголовки типа «воздух-воздух» Astra, созданные совместно российско-индийской стороной и обладающие дальностью в 110 километров. Отдельно задействуются ракеты К-100, еще называемые «ликвидаторами AWACS».Су-30МКИ предназначается для получения авиацией превосходства в воздушном пространстве, но удачно наносить удары он может и по наземным целях. Такой успех возможен благодаря ракете «Брамос», скорость которой достигает трех Махов. Упоминаемая боеголовка всего за один удар может нанести практически неисправимый ущерб большой части военных кораблей. Конструкция истребителей такова, что каждая единица способна нести до пяти подобных ракет.