АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Похожие на острые ножи зубы мегалодона развивались много миллионов лет
EUR 74.51 USD 65.80
Курс валют на 06.03.2019

Кети Топурия показала видеозапись с утренника дочери

Недавно Кети Топурия посетила утренник дочери, организованный в ее детском саду в честь наступившей весны. Отмечается, что на празднике также присутствовал отец девочки, Лев Гейхман.
Кети Топурия показала видеозапись с утренника дочери

Как известно, Кети Топурия впервые стала мамой в 2015 году. Она родила дочь Оливию, которая уже имеет собственную страничку в социальной сети с 40 0000 подписчиков. Недавно в детском саду девочки проходило развлекательное мероприятие. Утренник был посвящен наступлению весны, а также приближающемуся дню всех женщин. Кети выложила видеозапись, снятую во время мероприятия. Ее дочь Оливия исполняет роль пчелы, а в какой-то момент начинает читать стихи.

Поклонники высоко оценили выступление дочери Кети Топурия. Отмечается, что на мероприятии присутствовал и Лев Гейхман, отец Оливии, который, несмотря на разрыв отношений с ее матерью, продолжает периодически проводить с ней время.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Женеве прошла презентация российских
Ученые: Соль может вызвать неизлечимые
Елене Яковлевой передали ее собственное
Илья Яббаров готов отпустить Маргариту
Соединённые Штаты готовят свою армию к
Юлия Белая станцевала эротический танец
Эксперты анонсировали самые ожидаемые
Светлана Лобода показала забавный
Зрители высмеяли «поросячий» смех Саши
Артур Смольянинов показал поклонникам
NASA показало новые фотографии Юпитера
Ученые узнали об удивительном морском
Кети Топурия показала видеозапись с
В сети появился живой снимок смартфона
Екатерина Климова привела дочку Беллу
Ученые: Похожие на острые ножи зубы
Учёные зафиксировали на Новой Земле
У британского пациента остановилось
Агния Дитковските показала снимок в
Учёные: Солнечный ветер оставляет
Топ-менеджер Huawei назвал основной
Наталья Штурм сняла видео с намеком на
Ученые: Люди оставили в Антарктике след
LG выпустит смартфон X4 с модулем NFC
Алименты для ребенка Алисы Казьминой
Эксперты назвали 5 лучших добавок при
Алла Пугачёва заставила Максима Галкина
В Женеве Lamborghini презентовал
Андрей Малахов с охапкой мимоз
Эксперты: Уши могут указывать на
Просмотреть все новости