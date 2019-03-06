Кети Топурия показала видеозапись с утренника дочери
Недавно Кети Топурия посетила утренник дочери, организованный в ее детском саду в честь наступившей весны. Отмечается, что на празднике также присутствовал отец девочки, Лев Гейхман.
Как известно, Кети Топурия впервые стала мамой в 2015 году. Она родила дочь Оливию, которая уже имеет собственную страничку в социальной сети с 40 0000 подписчиков. Недавно в детском саду девочки проходило развлекательное мероприятие. Утренник был посвящен наступлению весны, а также приближающемуся дню всех женщин. Кети выложила видеозапись, снятую во время мероприятия. Ее дочь Оливия исполняет роль пчелы, а в какой-то момент начинает читать стихи.
Поклонники высоко оценили выступление дочери Кети Топурия. Отмечается, что на мероприятии присутствовал и Лев Гейхман, отец Оливии, который, несмотря на разрыв отношений с ее матерью, продолжает периодически проводить с ней время.
Как известно, Кети Топурия впервые стала мамой в 2015 году. Она родила дочь Оливию, которая уже имеет собственную страничку в социальной сети с 40 0000 подписчиков. Недавно в детском саду девочки проходило развлекательное мероприятие. Утренник был посвящен наступлению весны, а также приближающемуся дню всех женщин. Кети выложила видеозапись, снятую во время мероприятия. Ее дочь Оливия исполняет роль пчелы, а в какой-то момент начинает читать стихи.
Поклонники высоко оценили выступление дочери Кети Топурия. Отмечается, что на мероприятии присутствовал и Лев Гейхман, отец Оливии, который, несмотря на разрыв отношений с ее матерью, продолжает периодически проводить с ней время.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:35