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LG выпустит смартфон X4 с модулем NFC

На мобильный рынок вскоре выйдет очередной смартфон LG. Все параметры аппарата X4 еще не раскрываются, но известно о наличии NFC.
LG выпустит смартфон X4 с модулем NFC

Южнокорейский бренд вскоре порадует потребителей очередным смартфоном, на этот раз им окажется модель X4. На просторах интернета на данный момент имеется не так много информации касательно этого продукта, но достоверно известно о 5,7-дюймовом дисплее, 3 Гб оперативной и 32 Гб собственной памяти. Работать он будет под управлением системы Android 8.1 Oreo, что и удивило некоторых экспертов. Им кажется странным такой ход инженеров LG, потому как более модернизированная версия OC 9.0 успешно задействована в смартфонах уже несколько месяцев.

Наиболее позитивным моментом является присутствие механизма для бесконтактных платежей NFC. Можно отметить дактилоскопический датчик, применяемый как для транзакций, так и разблокировки устройства.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:11

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