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Наталья Штурм сняла видео с намеком на эротику в шиномонтаже

Наталья Штурм сняла видео с намеком на эротику в шиномонтаже. Певица издает стоны, имитирующие совокупление.
Наталья Штурм сняла видео с намеком на эротику в шиномонтаже

Наталья Штурм выложила в Сеть ролик, где она, измазанная в мазуте и в рабочем комбинезоне, занимается ремонтом автомобиля. В руках у артистки гайковерт, которым она исправно работает, имитируя при этом звуки полового акта.

Сама же Штурм подписала пост как «Съемки фильма для взрослых». Такой видеоролик не слишком шокировал пользователей, ведь звезда давно известна своими откровенными фото в соцсетях.



 
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Добавил: Котова Алена Сегодня, 07:11

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