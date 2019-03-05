Дочь Сергея Лемоха из группы «Кар-мэн» лечится от пристрастия к наркотикам и алкоголю
Дочка Сергея Лемоха из российской популярной группы «Кар-мэн» проходит лечение от пристрастия к наркотикам, а также алкоголю. В настоящее время внучка известного музыканта проживает вместе с прабабушкой певца.
Женщине исполнилось уже 80 лет. По её словам, правнук всегда относился к дочке Людмиле довольно плохо. Матерью девушки является Наталья Огурцова. У Лемоха до сих пор имеются сомнения, что Людмила является его ребёнком. Певец бросил семью, когда ей исполнилось 20 лет. Через 5 лет ушла из жизни Наталья Огурцова. Мать девушки страдала раковым заболеванием. Для 25-летней девушки смерть мамы была сильным ударом. Людмила начала много пить спиртного и постепенно «подсела» на наркотики. Это привело к ужасающему её физическому состоянию. По словам врачей-наркологов, Людмила еле выжила. В настоящее время девушка проходит лечение.
Людмила неоднократно отмечала, что Сергей Лемох всё время относился к ней не очень хорошо. Музыкант по сей день ни разу не контактировал со своей внучкой.
Женщине исполнилось уже 80 лет. По её словам, правнук всегда относился к дочке Людмиле довольно плохо. Матерью девушки является Наталья Огурцова. У Лемоха до сих пор имеются сомнения, что Людмила является его ребёнком. Певец бросил семью, когда ей исполнилось 20 лет. Через 5 лет ушла из жизни Наталья Огурцова. Мать девушки страдала раковым заболеванием. Для 25-летней девушки смерть мамы была сильным ударом. Людмила начала много пить спиртного и постепенно «подсела» на наркотики. Это привело к ужасающему её физическому состоянию. По словам врачей-наркологов, Людмила еле выжила. В настоящее время девушка проходит лечение.
Людмила неоднократно отмечала, что Сергей Лемох всё время относился к ней не очень хорошо. Музыкант по сей день ни разу не контактировал со своей внучкой.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:33