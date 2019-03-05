АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение бюджетных смартфонов
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

На Женевском автосалоне представлен электрический кроссовер Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo едва ли не вызвала фурор на Женевском автосалоне своим компакт-кроссовером Tonale. Своей четырехколесной разработкой компания ворвалась буквально в мир электрокаров.
На Женевском автосалоне представлен электрический кроссовер Alfa Romeo Tonale

О технических параметрах автомобиля пока известно немногое. Новинка являет собой первый внедорожник Alfa Romeo и ее первый гибрид. Перемещаться с легкостью он сможет благодаря удачному взаимодействию электродвигателя, силового агрегата и возможности подзарядки аккумулятора от сети. Автолюбителей также может заинтересовать тот факт, что описываемый транспорт станет соплатформенником Jeep Renegate и Fiat 500X.

Внешний вид Tonale по-настоящему впечатляет, в нем можно увидеть самые лучшие особенности предыдущих моделей: Brera, Romeo SZ и 33 Stradale. Особенного внимания стоит дизайн дисков на колесах, которые понравятся многим автомобилистам. В салоне установлены светящиеся панели и микроклимат, для управления которого имеются специальные пульты. Экран диагональю 12,3 дюйма отображает показатели приборов, также имеется и мультимедийный 10,25-дюймовый дисплей, одной из особенностей которого является наличие чата для общения с другими клиентами Alfa Romeo.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователи обнаружили в Антарктике
Регину Тодоренко заподозрили во второй
HBO опубликовал трейлер последнего
Анна Седокова снялась в новой
Лучшим истребителем Южной Азии оказался
Учёные рассказали, почему люди и
Дочь Сергея Лемоха из группы «Кар-мэн»
На Женевском автосалоне представлен
Skoda представила в Женеве
Представлен новый планшет Honor Tab 5
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Эксперты: Распространенные мифы о
Ассистентка Петросяна рассказала о
Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение
Эксперты опубликовали рейтинг внеземных
Критик объяснил, как Люк Перри смог
Ученые из России создадут инновационное
Анастасию Волочкову и Ксению Собчак
Звезда «Дома-2» Иван Барзиков снял
Алексей Пушков заявил о неизбежности
Официальная презентация смартфона
Ольга Рапунцель уверена, что если
Совфед РФ расследует инцидент с
Пользователю удалось установить Windows
Ирина Шейк научилась вкусно питаться и
Матильда Шнурова захотела сделать
Британские медики назвали четыре самые
В Сети появились кадры посадки
В Москве хирурги извлекли из тела
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Просмотреть все новости