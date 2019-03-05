На Женевском автосалоне представлен электрический кроссовер Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo едва ли не вызвала фурор на Женевском автосалоне своим компакт-кроссовером Tonale. Своей четырехколесной разработкой компания ворвалась буквально в мир электрокаров.
О технических параметрах автомобиля пока известно немногое. Новинка являет собой первый внедорожник Alfa Romeo и ее первый гибрид. Перемещаться с легкостью он сможет благодаря удачному взаимодействию электродвигателя, силового агрегата и возможности подзарядки аккумулятора от сети. Автолюбителей также может заинтересовать тот факт, что описываемый транспорт станет соплатформенником Jeep Renegate и Fiat 500X.
Внешний вид Tonale по-настоящему впечатляет, в нем можно увидеть самые лучшие особенности предыдущих моделей: Brera, Romeo SZ и 33 Stradale. Особенного внимания стоит дизайн дисков на колесах, которые понравятся многим автомобилистам. В салоне установлены светящиеся панели и микроклимат, для управления которого имеются специальные пульты. Экран диагональю 12,3 дюйма отображает показатели приборов, также имеется и мультимедийный 10,25-дюймовый дисплей, одной из особенностей которого является наличие чата для общения с другими клиентами Alfa Romeo.
О технических параметрах автомобиля пока известно немногое. Новинка являет собой первый внедорожник Alfa Romeo и ее первый гибрид. Перемещаться с легкостью он сможет благодаря удачному взаимодействию электродвигателя, силового агрегата и возможности подзарядки аккумулятора от сети. Автолюбителей также может заинтересовать тот факт, что описываемый транспорт станет соплатформенником Jeep Renegate и Fiat 500X.
Внешний вид Tonale по-настоящему впечатляет, в нем можно увидеть самые лучшие особенности предыдущих моделей: Brera, Romeo SZ и 33 Stradale. Особенного внимания стоит дизайн дисков на колесах, которые понравятся многим автомобилистам. В салоне установлены светящиеся панели и микроклимат, для управления которого имеются специальные пульты. Экран диагональю 12,3 дюйма отображает показатели приборов, также имеется и мультимедийный 10,25-дюймовый дисплей, одной из особенностей которого является наличие чата для общения с другими клиентами Alfa Romeo.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:25