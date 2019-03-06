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Алименты для ребенка Алисы Казьминой заберут у детей Юлии Барановской

Алименты, которые Андрей Аршавин должен выплачивать ребенку Алисы Казьминой, будут изъяты у Юлии Барановской. Дело в том, что брать дополнительные средства у самого спортсмена нельзя по закону.
Алименты для ребенка Алисы Казьминой заберут у детей Юлии Барановской

Как известно, в данный момент идет процесс расторжения брака между Андреем Аршавиным и Алисой Казьминой. Суд проходит в закрытом режиме для того, чтобы максимально сократить количество утечки приватных данных. Тем не менее, большая часть подробностей уже стала известна. Аршавин уже выплачивает 50% своего заработка на содержание детей, рожденных от Юлии Барановской. Данная сумма уже не может быть больше, в связи с чем она будет разделена между претендентами.

Алиса Казьмина утверждает, что Андрей Аршавин может представлять для нее угрозу. Данное заявление она подкрепила видеозаписью, на которой видно, как спортсмен забирает ее автомобиль. Из имущества он намерен оставить бывшей супруге лишь детское кресло.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:11

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