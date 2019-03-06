В Женеве Lamborghini презентовал 770-сильный Aventador





Модель SVJ Roadster будет представлена в восьмистах экземплярах. Суперкар стал достаточно мощным новаторским изобретением, в котором воплотились аэродинамические технологии и производительность.«Аэродинамика поворотов» досталась новинке от предшественника, а также мотор V12 на 6,5 литров, производительность которого проявляется в 770 лошадиных силах. До 200 км в час автомобиль разгоняется за 8,8 сек, имеет полный привод и полноуправляемое шасси. Стартовая цена такой модели составит 387 тысяч евро.