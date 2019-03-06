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В Женеве Lamborghini презентовал 770-сильный Aventador

Lamborgini, презентованный в Женеве, способен разогнаться до 100 км за 2,9 сек, а максимальная скорость суперкара составляет 350 км в час.
В Женеве Lamborghini презентовал 770-сильный Aventador

Модель SVJ Roadster будет представлена в восьмистах экземплярах. Суперкар стал достаточно мощным новаторским изобретением, в котором воплотились аэродинамические технологии и производительность.

«Аэродинамика поворотов» досталась новинке от предшественника, а также мотор V12 на 6,5 литров, производительность которого проявляется в 770 лошадиных силах. До 200 км в час автомобиль разгоняется за 8,8 сек, имеет полный привод и полноуправляемое шасси. Стартовая цена такой модели составит 387 тысяч евро.



 
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Добавил: Котова Алена Сегодня, 02:11

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