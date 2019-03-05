Представлен новый планшет Honor Tab 5 для игр





Гаджет получил от создателей дисплей на 8 дюймов с разрешением 1920x1200 точек. Спереди устройства имеется камера, но ее параметры не уточняются, зато на фронтальной стороне для любителей селфи оборудован датчик на 8 Мп. Вышеупомянутый процессор содержит 8 вычислительных ядер, а за обработку графических файлов отвечает контроллер ARM Mali-G1 MP4.В целях повышения эффективности обработки графики Honor внедрил в игровой планшет Tab 5 механизм GPU Turbo 2.0. Суть его работы заключается в улучшении эффективности модуля и его производительности. Из имеющихся коммуникаций можно отметить LTE, Wi-Fi и Bluetooth, хотя они имеются не во всех модификациях.Касательно стоимости Honor Tab 5 можно привести такие данные: стандартная версия стоит 10,8 тысячи рублей с 3/32 Гб памяти, вариант с 4/64 Гб - 12,8 тысячи, а модель с LTE дилеры оценили в 13,8 и 14,8 тысяч рублей.