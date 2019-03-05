Представлен новый планшет Honor Tab 5 для игр
Филиал компании Huawei Honor выпустил планшет Tab 5, работающий на основе Kirin 710. По мнению аналитиков, новинка отлично подойдет для прохождения компьютерных игр.
Гаджет получил от создателей дисплей на 8 дюймов с разрешением 1920x1200 точек. Спереди устройства имеется камера, но ее параметры не уточняются, зато на фронтальной стороне для любителей селфи оборудован датчик на 8 Мп. Вышеупомянутый процессор содержит 8 вычислительных ядер, а за обработку графических файлов отвечает контроллер ARM Mali-G1 MP4.
В целях повышения эффективности обработки графики Honor внедрил в игровой планшет Tab 5 механизм GPU Turbo 2.0. Суть его работы заключается в улучшении эффективности модуля и его производительности. Из имеющихся коммуникаций можно отметить LTE, Wi-Fi и Bluetooth, хотя они имеются не во всех модификациях.
Касательно стоимости Honor Tab 5 можно привести такие данные: стандартная версия стоит 10,8 тысячи рублей с 3/32 Гб памяти, вариант с 4/64 Гб - 12,8 тысячи, а модель с LTE дилеры оценили в 13,8 и 14,8 тысяч рублей.
Гаджет получил от создателей дисплей на 8 дюймов с разрешением 1920x1200 точек. Спереди устройства имеется камера, но ее параметры не уточняются, зато на фронтальной стороне для любителей селфи оборудован датчик на 8 Мп. Вышеупомянутый процессор содержит 8 вычислительных ядер, а за обработку графических файлов отвечает контроллер ARM Mali-G1 MP4.
В целях повышения эффективности обработки графики Honor внедрил в игровой планшет Tab 5 механизм GPU Turbo 2.0. Суть его работы заключается в улучшении эффективности модуля и его производительности. Из имеющихся коммуникаций можно отметить LTE, Wi-Fi и Bluetooth, хотя они имеются не во всех модификациях.
Касательно стоимости Honor Tab 5 можно привести такие данные: стандартная версия стоит 10,8 тысячи рублей с 3/32 Гб памяти, вариант с 4/64 Гб - 12,8 тысячи, а модель с LTE дилеры оценили в 13,8 и 14,8 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00