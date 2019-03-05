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Представлен новый планшет Honor Tab 5 для игр

Филиал компании Huawei Honor выпустил планшет Tab 5, работающий на основе Kirin 710. По мнению аналитиков, новинка отлично подойдет для прохождения компьютерных игр.
Представлен новый планшет Honor Tab 5 для игр

Гаджет получил от создателей дисплей на 8 дюймов с разрешением 1920x1200 точек. Спереди устройства имеется камера, но ее параметры не уточняются, зато на фронтальной стороне для любителей селфи оборудован датчик на 8 Мп. Вышеупомянутый процессор содержит 8 вычислительных ядер, а за обработку графических файлов отвечает контроллер ARM Mali-G1 MP4.

В целях повышения эффективности обработки графики Honor внедрил в игровой планшет Tab 5 механизм GPU Turbo 2.0. Суть его работы заключается в улучшении эффективности модуля и его производительности. Из имеющихся коммуникаций можно отметить LTE, Wi-Fi и Bluetooth, хотя они имеются не во всех модификациях.

Касательно стоимости Honor Tab 5 можно привести такие данные: стандартная версия стоит 10,8 тысячи рублей с 3/32 Гб памяти, вариант с 4/64 Гб - 12,8 тысячи, а модель с LTE дилеры оценили в 13,8 и 14,8 тысяч рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00

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