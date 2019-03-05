Эксперты: Распространенные мифы о Красной Армии в период ВОВ не соответствуют действительности





Ранее считалось, что в 1941 году Рабоче-Крестьянской Красной Армии было запрещено рыть траншеи и окопы, при этом поручено идти только в атаку. На самом деле во время войны технологию рытья окопов признали неэффективной.Еще один миф предполагает, что солдат, которые смогли убежать из плена, сначала отсылали в ГУЛАГ, а затем расстреливали. В действительности таких людей на протяжении двух месяцев усиленно проверяли, так как был риск, что в Красную Армию внедряют разведчиков. Арестованных военнослужащих отправляли вместо ГУЛАГа в рабочие батальоны.Имеет место также легенда, что во время ВОВ советские солдаты были вынуждены воевать, не имея достаточного количества вооружения. При этом одна винтовка якобы приходилась на 3 человека. На самом деле Красную Армию хорошо комплектовали нужным стрелковым вооружением, применяя старые винтовки, а также более современное самозарядное вооружение. В действительности не хватало пулемётов и патронов. Однако это было не критично.Имеется миф, что красноармейцев заставляли расстреливать из пулемета своих солдат, которые отступали. Данные действия приписывались представителям НКВД. На самом деле пулеметчики прикрывали тыл. Ещё одним распространённым мифом является то, что красноармейцы бросались с шапками без оружия на танки, пытаясь их остановить.