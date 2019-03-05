Galaxy S10E против iPhone XR: Сравнение бюджетных смартфонов





В первую очередь стоит обратить внимание на стоимость устройства. За iPhone XR в России придется отдать порядка 65 тысяч рублей в базовой версии. Galaxy S10E обойдется немного дешевле, имея ценник в 53 тысячи рублей. Несмотря на незначительную разницу в стоимости, за аналогичную сумму клиент может купить китайское устройство, почти ничем не отличающееся, а некоторых характеристиках даже превосходящее американский и корейский аналоги. Далее в перечне важных параметров следует операционная система. Устройство от Apple работает на базе iOS 12 с возможностью обновления до всех актуальных версий. В качестве ПО для субфлагмана от Samsung была выбрана Android 9 Pie с оболочкой One UI. В целом, обе операционные системы заслуживают внимания, но Apple все же опережает главного конкурента по адаптивности. Пользователь просто не сможет превысить возможности устройства, так как ПО не даст утилите перегружать его.Для современного юзера одним из основных критериев при выборе смартфона является его дисплей. Samsung в данном случае выгодно отличились от Apple. На их устройстве установлен экран с диагональю в 5,8 дюйма, но он располагает разрешением Full HD+ с более четкой детализацией. Против него выступает дисплей на 6,1 дюйма, однако уже с HD. По габаритам iPhone SR также немного больше конкурента, но далеко не все назовут такую особенность положительной. Если говорить об удобстве, то творение от Samsung определенно лучше держится в руках, а пользователю не требуется постоянно перемещать его для того, чтобы дотянуться до дальней кнопки на экране.По весу смартфон от Apple в очередной раз опережает конкурента, но такой выход вперед можно смело называть проигрышем. Устройство весит примерно 194 грамма против 150 граммов у корейского прибора. В качестве процессора для смартфона Samsung был выбран Snapdragon 855/Exynos 9820 в зависимости от рынка. Apple же использует уже привычный чип, но с более современной начинкой, получивший название A12 Bionic. Объем оперативной памяти в смартфонах составляет 6 и 3 гигабайта соответственно. В данном случае компания Apple, как ни странно, выигрывает, так как использует ОЗУ полноценно, не затрачивая ее мощности на сторонние процессы.По автономности устройства отличаются незначительно. Прибор от Samsung располагает аккумулятором на 3,1 тысячи миллиампер часов. Apple решила использовать батарею на 2,9 тысячи миллиампер часов. В целом, оба смартфона отлично справляются с поставленными задачами и могут работать без подзарядки при использовании в щадящем режиме на протяжении нескольких дней. По объему памяти Samsung немного выходит вперед, так как позволяет самостоятельно ее регулировать. Смартфон поддерживает до 512 гигабайт накопителя, благодаря чему подходит для хранения данных, снимков, музыки и других файлов. В качестве внешнего интерфейса iPhone использует Lightning. Samsung же недавно официально перешла на USB-C. Оба смартфона получили одинаковые камеры, но по качеству снимков продукт Apple все же превосходит своего конкурента. Многие эксперты отмечают, что американская компания постаралась использовать все возможное для того, чтобы сделать свой субфлагман полным отражением настоящего флагмана. В первую очередь, это отразилось на качестве фотографий. По защите от внешних раздражителей на первом месте оказался Samsung, который выполнен по стандарту IP68. В остальном Apple все же опережает конкурента, но и корейская компания не отстает в использовании современных утилит. Так, смартфон от Samsung может делиться зарядом с другими устройства благодаря беспроводной системе подключения к адаптеру, работающей как на прием, так и на отдачу.Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что каждый из представленных смартфонов имеет свои положительные моменты. Galaxy S10E немного дешевле своего аналога, но уступает ему по производительности и качеству фотографий. iPhone XR располагает более современной и качественной операционной системой, но не так сильно защищен от влаги. Сделать полноценный вывод о качестве сборки и долговечности устройств можно будет только после их использования.