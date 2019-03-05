Анна Седокова снялась в новой фотосессии с детьми в Дубае
Известная российская певица Анна Седокова отправилась с детьми в Дубае, где она собирается дать 7 марта концерт, и заодно отдохнуть. Своим поклонникам артистка пообещала, что порадует их яркими пляжными снимками и сдержала обещание, показав семейное фото.
В своем аккаунте в Instagram Анна Седокова показала новое фото, на котором предстала вместе со старшей дочерью Алиной и сыном Гектором. Для фотосессии артистка выбрала стильные наряды из блестящей ткани. Сама она надела голубое платье с глубоким декольте, а дочь нарядила в наряд с немного другим фасоном золотистого оттенка. Младший сын Гектор был одет в пляжном стиле, для него Седокова подобрала рубашку, шорты и кроссовки.
В описании певица вспомнила слова Габриэля Гарсиа Маркеса.
Публикация Анны Седоковой за короткое время набрала множество лайков и комментариев, фанаты отметили сходство детей с артисткой. Некоторые назвали старшую дочь исполнительницы ее сестрой, ведь сама звезда выглядит на семейном фото очень свежо и молодо.
В своем аккаунте в Instagram Анна Седокова показала новое фото, на котором предстала вместе со старшей дочерью Алиной и сыном Гектором. Для фотосессии артистка выбрала стильные наряды из блестящей ткани. Сама она надела голубое платье с глубоким декольте, а дочь нарядила в наряд с немного другим фасоном золотистого оттенка. Младший сын Гектор был одет в пляжном стиле, для него Седокова подобрала рубашку, шорты и кроссовки.
В описании певица вспомнила слова Габриэля Гарсиа Маркеса.
«Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье», - пишет звезда.
Публикация Анны Седоковой за короткое время набрала множество лайков и комментариев, фанаты отметили сходство детей с артисткой. Некоторые назвали старшую дочь исполнительницы ее сестрой, ведь сама звезда выглядит на семейном фото очень свежо и молодо.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00