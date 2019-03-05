Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина пожаловалась на «грязную» Москву
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в очередной раз решила «поплакаться» своим подписчикам на «грязную» русскую столицу.
По мнению интернет-пользователей, знаменитость стала очень капризной.
Не секрет, что на днях 35-летняя Бородина вернулась в Москву из Таиланда. На протяжении недели Ксения в компании своего большого семейства отдыхала от морозной столицы.
Нужно сказать, что возвращаться в Москву Бородина вовсе не хотела, и каждый день признавалась своим поклонникам, что хочет «остановить время», которое «так предательски» летит.
Вернувшись в столицу, Ксения практически сразу же начала жаловаться подписчикам на «ужасную» погоду в Москве. Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, в которых в очередной раз продемонстрировала то, почему так не любит весну в России.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» наглядно продемонстрировала, какой она бы хотела видеть весну в Москве и на что ей приходится смотреть каждый день.
Нужно сказать, что фолловеров возмутило то, как Бородина себя ведет после отпуска в Таиланде. По мнению читателей, Ксения «зажралась», что очень разочаровало большинство из них.
По мнению интернет-пользователей, знаменитость стала очень капризной.
Не секрет, что на днях 35-летняя Бородина вернулась в Москву из Таиланда. На протяжении недели Ксения в компании своего большого семейства отдыхала от морозной столицы.
Нужно сказать, что возвращаться в Москву Бородина вовсе не хотела, и каждый день признавалась своим поклонникам, что хочет «остановить время», которое «так предательски» летит.
Вернувшись в столицу, Ксения практически сразу же начала жаловаться подписчикам на «ужасную» погоду в Москве. Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, в которых в очередной раз продемонстрировала то, почему так не любит весну в России.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» наглядно продемонстрировала, какой она бы хотела видеть весну в Москве и на что ей приходится смотреть каждый день.
Нужно сказать, что фолловеров возмутило то, как Бородина себя ведет после отпуска в Таиланде. По мнению читателей, Ксения «зажралась», что очень разочаровало большинство из них.
«Бородина, а тебе не кажется, что за свои 35 лет можно было уже привыкнуть к тому, какая весна в Москве! «Ксюш, я не могу понять, это на тебя слоны, на которых ты в Таиланде каталась, так подействовали или ты такой и раньше была?!», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:56