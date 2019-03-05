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Ассистентка Петросяна рассказала о причинах нежелания пользоваться косметикой

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, по какой причине она не пользуется косметическими средствами. Оказалось, всему виной проблема с кожей, которую ей удалось преодолеть.
Ассистентка Петросяна рассказала о причинах нежелания пользоваться косметикой

Сподвижницу известного комика неоднократно критиковали в интернете за якобы неидеальный образ в действительности, тогда как в Instagram владелица аккаунта публиковала только высококачественные кадры. Брухунова просила критиков не писать ей сообщения подобного характера, а просто отписываться.

Татьяна Брухунова не пользуется косметикой и носит ту одежду, которую считает удобной. Помощница Петросяна решила объяснить нелюбовь к макияжу. Оказалось, прежде у нее имелись сложности с кожей, но все удалось преодолеть после лечения у хорошего косметолога, который и стал ее спасителем.

Сейчас ассистентка известного артиста довольна состоянием своей кожи, считая косметику ненужным средством для ухода за собой в связи с отсутствием недостатков. «Мне комфортно без макияжа», - призналась она.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:40

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