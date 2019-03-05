Критик объяснил, как Люк Перри смог изменить американские сериалы





Люк Перри стал известным после ролей в сериалах «Ривердейл» и «Беверли Хиллз:90210». Его кончина удивила многих, общественность выразила сочувствие близким актера, а критик Дэниел Финберг раскрыл секрет, каким образом артист сумел изменить привычные всем сериалы в нечто новое.Перри создал образ «крутого парня 90-х» Дилана Маккея в проекте «Беверли Хиллз:90210», при этом вначале создатели не могли подумать, что их сериал станет таким популярным. Актер вложил в своего персонажа некий смысл, а его обаяние сделало героя особенным лицом, которое поразило умением разбираться в собственных сложностях.Когда снимался «Беверли Хиллз:90210», Люку Перри было всего 24 года, и критик не исключает, что этот фактор тоже сказался на создании едва ли не уникального персонажа в мире тогдашнего американского кино. Дело также может быть в личном видении своего героя, а мужественность, серьезность и глубокий взгляд привели к появлению нового архетипа персонажа для сериалов. Все это Перри продемонстрировал в одном проекте и стал суперзвездой.