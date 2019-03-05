Анастасию Волочкову и Ксению Собчак допросят по делу об убийстве
Известнейшую балерину Анастасию Волочкову и бывшего кандидата на пост президента России в 2018 году Ксению Собчак опросят по делу об убийстве.
Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что следственный комитет решил возобновить расследование по делу об убийстве хозяина женского баскетбольного клуба под названием «Спартак» - Шабтая Калмановича, пишет ura.news.
Сообщается, что в качестве очевидцев намерены привлечь не только экс-телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак, но и обладательницу приза «Бенуа танца» Анастасию Волочкову, а также популярного кинорежиссера Федора Бондарчука и российского тележурналиста Андрея Малахова.
На Telegram-канале Baza был опубликован пост, в котором говорится о том, что следователям необходимо снова определить схему связей Шабтая Калмановича, а также хорошо изучить хронику последних дней его жизни.
Выяснилось, что на допрос будут вызваны по делу об убийстве не только Собчак, Волочкова и Малахов, но и многие другие российские знаменитости, которые общались с владельцем «Спартака».
К слову, на сегодняшний день следователь по этому делу уже пообщался с популярной певицей Земфирой. Стоит напомнить, что Шабтая Калмановича убили 10 лет назад в его собственном автомобиле.
Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что следственный комитет решил возобновить расследование по делу об убийстве хозяина женского баскетбольного клуба под названием «Спартак» - Шабтая Калмановича, пишет ura.news.
Сообщается, что в качестве очевидцев намерены привлечь не только экс-телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак, но и обладательницу приза «Бенуа танца» Анастасию Волочкову, а также популярного кинорежиссера Федора Бондарчука и российского тележурналиста Андрея Малахова.
На Telegram-канале Baza был опубликован пост, в котором говорится о том, что следователям необходимо снова определить схему связей Шабтая Калмановича, а также хорошо изучить хронику последних дней его жизни.
Выяснилось, что на допрос будут вызваны по делу об убийстве не только Собчак, Волочкова и Малахов, но и многие другие российские знаменитости, которые общались с владельцем «Спартака».
К слову, на сегодняшний день следователь по этому делу уже пообщался с популярной певицей Земфирой. Стоит напомнить, что Шабтая Калмановича убили 10 лет назад в его собственном автомобиле.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:45