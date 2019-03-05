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Анастасию Волочкову и Ксению Собчак допросят по делу об убийстве

Известнейшую балерину Анастасию Волочкову и бывшего кандидата на пост президента России в 2018 году Ксению Собчак опросят по делу об убийстве.
Анастасию Волочкову и Ксению Собчак допросят по делу об убийстве

Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что следственный комитет решил возобновить расследование по делу об убийстве хозяина женского баскетбольного клуба под названием «Спартак» - Шабтая Калмановича, пишет ura.news.

Сообщается, что в качестве очевидцев намерены привлечь не только экс-телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксению Собчак, но и обладательницу приза «Бенуа танца» Анастасию Волочкову, а также популярного кинорежиссера Федора Бондарчука и российского тележурналиста Андрея Малахова.

На Telegram-канале Baza был опубликован пост, в котором говорится о том, что следователям необходимо снова определить схему связей Шабтая Калмановича, а также хорошо изучить хронику последних дней его жизни.
Анастасию Волочкову и Ксению Собчак допросят по делу об убийстве

Выяснилось, что на допрос будут вызваны по делу об убийстве не только Собчак, Волочкова и Малахов, но и многие другие российские знаменитости, которые общались с владельцем «Спартака».

К слову, на сегодняшний день следователь по этому делу уже пообщался с популярной певицей Земфирой. Стоит напомнить, что Шабтая Калмановича убили 10 лет назад в его собственном автомобиле.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:45

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