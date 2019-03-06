Эксперты: Уши могут указывать на проблемы со здоровьем
Медицинские специалисты рассказали, что уши человека могут указывать на некоторые проблемы со здоровьем. Эксперты рекомендуют обратить внимание на признаки, свидетельствующие о нарушении работы внутренних органов, сообщается в издании Express.
Боль в ухе может быть не только проявлением воспаления, но и сигналом о вероятном абсцессе зуба. Если подобные симптомы длятся больше двух дней, следует обратиться за помощью к доктору.
По словам экспертов, необычная форма ушей или изменения их кожного покрова – признак проблем с почками. Для того, чтобы узнать точный диагноз, лучше сделать УЗИ парного органа, являющегося частью мочевыделительной системы.
Звон в ушах не всегда сводится к окружающей обстановке. Он может быть симптомом, свидетельствующим о чрезмерном скоплении серы в ухе, травме головы или шеи, высоком кровяном давлении. Если дискомфортное ощущение не проходит на протяжении нескольких дней, лучше посетить аудиолога.
Медики отметили: если уши бледного цвета, можно говорить о дефиците в организме витаминов D и С или обезвоживании. Диагональные складки на мочке уха, известные как «знак Фрэнка», сигнализируют о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Признак получил свое название в честь врача из США, впервые нашедшего связь между формой мочки и риском появления атеросклероза.
Боль в ухе может быть не только проявлением воспаления, но и сигналом о вероятном абсцессе зуба. Если подобные симптомы длятся больше двух дней, следует обратиться за помощью к доктору.
По словам экспертов, необычная форма ушей или изменения их кожного покрова – признак проблем с почками. Для того, чтобы узнать точный диагноз, лучше сделать УЗИ парного органа, являющегося частью мочевыделительной системы.
Звон в ушах не всегда сводится к окружающей обстановке. Он может быть симптомом, свидетельствующим о чрезмерном скоплении серы в ухе, травме головы или шеи, высоком кровяном давлении. Если дискомфортное ощущение не проходит на протяжении нескольких дней, лучше посетить аудиолога.
Медики отметили: если уши бледного цвета, можно говорить о дефиците в организме витаминов D и С или обезвоживании. Диагональные складки на мочке уха, известные как «знак Фрэнка», сигнализируют о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Признак получил свое название в честь врача из США, впервые нашедшего связь между формой мочки и риском появления атеросклероза.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:11