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Эксперты: Уши могут указывать на проблемы со здоровьем

Медицинские специалисты рассказали, что уши человека могут указывать на некоторые проблемы со здоровьем. Эксперты рекомендуют обратить внимание на признаки, свидетельствующие о нарушении работы внутренних органов, сообщается в издании Express.
Эксперты: Уши могут указывать на проблемы со здоровьем

Боль в ухе может быть не только проявлением воспаления, но и сигналом о вероятном абсцессе зуба. Если подобные симптомы длятся больше двух дней, следует обратиться за помощью к доктору.

По словам экспертов, необычная форма ушей или изменения их кожного покрова – признак проблем с почками. Для того, чтобы узнать точный диагноз, лучше сделать УЗИ парного органа, являющегося частью мочевыделительной системы.

Звон в ушах не всегда сводится к окружающей обстановке. Он может быть симптомом, свидетельствующим о чрезмерном скоплении серы в ухе, травме головы или шеи, высоком кровяном давлении. Если дискомфортное ощущение не проходит на протяжении нескольких дней, лучше посетить аудиолога.

Медики отметили: если уши бледного цвета, можно говорить о дефиците в организме витаминов D и С или обезвоживании. Диагональные складки на мочке уха, известные как «знак Фрэнка», сигнализируют о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Признак получил свое название в честь врача из США, впервые нашедшего связь между формой мочки и риском появления атеросклероза.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:11

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