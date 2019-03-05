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Ученые из России создадут инновационное лекарство с помощью муравьев

Ученые из России обнаружили в гнездах муравьев бактерии, вырабатывающие вещество, полезное для медицины. Находка поможет создать антибиотик для лечения опухолей.
Ученые из России создадут инновационное лекарство с помощью муравьев

Над очередной инновацией в российской науке работали представители Сколково и МГУ. Они нашли актинобактерии, которые способны производить нибомицин, обладающий антибиотическими свойствами. Прежде Всемирная организация здравоохранения начала больше внимания уделять всяческим структурам, которые способны оказывать антимикробное действие и искать новые варианты для лечения. После ученые уже изучили определенный формат функционирования нибомицина. По их мнению, он может влиять на ферменты, разворачивающие спираль ДНК перед разделением клетки. Помимо этого он подавляет попытки увеличения золотистого стафилококка и клеток человека.

Обнаруженные учеными стрептомицеты находятся в гнездах черных муравьев в симбиозе. Благодаря приемлемым условиям жизни насекомых микробы получают хорошие условия для самостоятельного существования и питательные вещества, параллельно уничтожая и зловредные им микроорганизмы.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:57

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