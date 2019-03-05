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Эксперты опубликовали рейтинг внеземных форм жизни

Специалисты опубликовали ТОП-10 внеземных форм жизни, которые, по мнению ученых, могут существовать во Вселенной. На десятое место учёные поставили жизнь на основе кремния.
Эксперты опубликовали рейтинг внеземных форм жизни

На других планетах могут иметь место ранние формы, в основу которых входит данный элемент. Они пока заполняют кислородом атмосферу планет, подготавливая её к продвинутым формам жизни. На девятом месте оказалось зарождение на основе мышьяка. Наука предполагает, что этот элемент может являться составляющей сложнейших биомолекул. Далее идут аммиачные формы жизни, которые могут существовать в температурном режиме от минус 77,7 до минус 33,3 градусов Цельсия. Учёные не исключают также метановую форму. Однако жизнь в таких океанах будет развиваться намного медленнее в сравнении с земной, так как там будут иметь место холодные температуры. Углеродные формы зарождения для учёных более актуальны, так как Земля относится к этому типу.

Гибридное зарождение подразумевает существование нескольких типов жизни одновременно, которые основаны на различных элементах. Учёные также не исключают плазменные формы, которые могут иметь место в виде существ, образованных из неорганических материалов. Стоит отметить также жизнь в небесах. В данном случае, возможно её формирование с органическими соединениями вне родной планеты, при помощи соседних звёзд, а также звёздных структур. На второе место учёные поставили панспермию. Согласно данной теории, жизнь способна распространятся вместе с мусором, космической пылью, кометами, астероидами, которые содержат микроорганизмы с прочих планет. ТОП-10 замыкает версия, что Земля является единственной обитаемой планетой во всей Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:20

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