Эксперты опубликовали рейтинг внеземных форм жизни





На других планетах могут иметь место ранние формы, в основу которых входит данный элемент. Они пока заполняют кислородом атмосферу планет, подготавливая её к продвинутым формам жизни. На девятом месте оказалось зарождение на основе мышьяка. Наука предполагает, что этот элемент может являться составляющей сложнейших биомолекул. Далее идут аммиачные формы жизни, которые могут существовать в температурном режиме от минус 77,7 до минус 33,3 градусов Цельсия. Учёные не исключают также метановую форму. Однако жизнь в таких океанах будет развиваться намного медленнее в сравнении с земной, так как там будут иметь место холодные температуры. Углеродные формы зарождения для учёных более актуальны, так как Земля относится к этому типу.Гибридное зарождение подразумевает существование нескольких типов жизни одновременно, которые основаны на различных элементах. Учёные также не исключают плазменные формы, которые могут иметь место в виде существ, образованных из неорганических материалов. Стоит отметить также жизнь в небесах. В данном случае, возможно её формирование с органическими соединениями вне родной планеты, при помощи соседних звёзд, а также звёздных структур. На второе место учёные поставили панспермию. Согласно данной теории, жизнь способна распространятся вместе с мусором, космической пылью, кометами, астероидами, которые содержат микроорганизмы с прочих планет. ТОП-10 замыкает версия, что Земля является единственной обитаемой планетой во всей Вселенной.