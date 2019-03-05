Алексей Пушков заявил о неизбежности вхождения Крыма в состав России





Парламентарий сообщил, что в 2014 году РФ попала в нелегкую ситуацию. Во время Евромайдана Кремль выделил правительству Януковича три миллиарда долларов, чтобы Киев мог поддержать экономическую ситуацию в стране, а также дотировал газовые поставки. Тем не менее, дружбу с Украиной Россия так и не сохранила из-за русофобских взглядов новой власти, которая пыталась сделать все, дабы страна вошла в НАТО блок, считающийся геополитическим и военным противником РФ. В связи с этим вопрос вхождения Крыма в состав России был вопросом времени.Включив полуостров, Москва сберегла свои позиции в черноморском регионе. Алексей Пушков заметил, что отношения с Киевом ухудшились даже в случае отказа Кремля от Крыма. В 2014 году России пришлось сделать тяжелый выбор между войной и сдачей собственных позиций перед всем миром, но государство, заявил сенатор, нашло выход, сумев не допустить масштабный военный конфликт. Иного варианта тогда власти не нашли, поэтому пришлось присоединить полуостров, его вхождение являлось неизбежным.