Эксперты назвали 5 лучших добавок при артрите





Как пишет The Express, британские медики перечислили пищевые добавки, которые помогут избавиться от боли и улучшить состояние при артрите. Воспаление распространяется на ноги и руки и разделяется на ревматоидный и остеоартрит. Добавки не вылечивают полностью, но могут облегчить симптомы недуга.Так, витамин E снимает воспаление и повреждения в клетках. Его можно употреблять как в капсулах, так и добавить в рацион авокадо и семечки подсолнуха. Связанный со здоровьем костей и суставов селен находится в морепродуктах, грибах и бразильском орехе. Витамин D регулирует фосфат и кальций в организме. Получают его люди от солнца, некоторых продуктов и добавок.Кислоты Омега-3, полезные при артрите, имеются в жирной рыбе, грецких орехах и рапсовом масле. При остеоартрите врачи рекомендуют сульфат глюкозамина. Из продуктов, от которых стоит отказаться, медики называют кофе, переработанные и жирные продукты, копчёности.