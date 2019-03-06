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Эксперты назвали 5 лучших добавок при артрите

Эксперты назвали 5 полезных добавок при артрите, которые помогут снять воспаление в суставах и костях. Во время болезни нужно следить за балансом витаминов и микроэлементов.
Эксперты назвали 5 лучших добавок при артрите

Как пишет The Express, британские медики перечислили пищевые добавки, которые помогут избавиться от боли и улучшить состояние при артрите. Воспаление распространяется на ноги и руки и разделяется на ревматоидный и остеоартрит. Добавки не вылечивают полностью, но могут облегчить симптомы недуга.

Так, витамин E снимает воспаление и повреждения в клетках. Его можно употреблять как в капсулах, так и добавить в рацион авокадо и семечки подсолнуха. Связанный со здоровьем костей и суставов селен находится в морепродуктах, грибах и бразильском орехе. Витамин D регулирует фосфат и кальций в организме. Получают его люди от солнца, некоторых продуктов и добавок.

Кислоты Омега-3, полезные при артрите, имеются в жирной рыбе, грецких орехах и рапсовом масле. При остеоартрите врачи рекомендуют сульфат глюкозамина. Из продуктов, от которых стоит отказаться, медики называют кофе, переработанные и жирные продукты, копчёности.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 04:11

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