Анфиса Чехова призналась, что мечтает научиться терпению

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками личного блога Instagram своими откровенными мыслями и раскрыла секрет, касающийся ее заветного желания. Актриса написала в посте, что в интервью ей часто приходится слышать один и тот же заезженный вопрос: «Какие ваши цели, чего вы хотите достичь в жизни?», но она бы хотела услышать вопрос о том, чему бы она хотела научиться в жизни. Знаменитость отметила, что она очень хочет научиться терпению, так как ей его очень не хватает.Анфиса Чехова призналась: многие вещи она хотела получать немедленно. В детстве девочка требовала игрушек и конфет, а во взрослом возрасте нетерпение распространялось на карьерные возможности, жизненные блага и отношения с мужчинами.Звезда написала, что однажды объехала почти все рестораны Москвы, чтобы найти свекольник, но везде получала отказ, так как летние блюда должны были появиться в меню лишь через несколько дней. Артистке так хотелось свекольник, что она не пожалела для его поисков ни времени, ни сил. Блюдо найти не получилось, зато она потратила целый день впустую и получила массу негативных эмоций. По словам Чеховой, она совсем не умеет терпеть и ждать. Артистка все же настроена оптимистично и верит: однажды ей удастся научиться этому важному качеству и не страдать из-за неудач.