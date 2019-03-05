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Анфиса Чехова призналась, что мечтает научиться терпению

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова рассказала фанатам в Instagram о своих главных жизненных целях. Артистка больше всего мечтает научиться такому качеству как терпение, поскольку из-за его нехватки ведущая не раз сталкивалась с трудностями.
Анфиса Чехова призналась, что мечтает научиться терпению

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками личного блога Instagram своими откровенными мыслями и раскрыла секрет, касающийся ее заветного желания. Актриса написала в посте, что в интервью ей часто приходится слышать один и тот же заезженный вопрос: «Какие ваши цели, чего вы хотите достичь в жизни?», но она бы хотела услышать вопрос о том, чему бы она хотела научиться в жизни. Знаменитость отметила, что она очень хочет научиться терпению, так как ей его очень не хватает.

Анфиса Чехова призналась: многие вещи она хотела получать немедленно. В детстве девочка требовала игрушек и конфет, а во взрослом возрасте нетерпение распространялось на карьерные возможности, жизненные блага и отношения с мужчинами.

Звезда написала, что однажды объехала почти все рестораны Москвы, чтобы найти свекольник, но везде получала отказ, так как летние блюда должны были появиться в меню лишь через несколько дней. Артистке так хотелось свекольник, что она не пожалела для его поисков ни времени, ни сил. Блюдо найти не получилось, зато она потратила целый день впустую и получила массу негативных эмоций. По словам Чеховой, она совсем не умеет терпеть и ждать. Артистка все же настроена оптимистично и верит: однажды ей удастся научиться этому важному качеству и не страдать из-за неудач.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:11

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