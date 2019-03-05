Регину Тодоренко заподозрили во второй беременности после снимка в ОАЭ
Бывшая ведущая «Орел и решка» Регина Тодоренко не так давно стала матерью, родив сына. На днях она обнародовала пост в Сети, после которого юзеры посчитали, что звезда снова беременна.
Пока в России еще довольно прохладно, Регина Тодоренко отправилась отдыхать в теплые края, выбрав ОАЭ. В социальной сети Instagram она опубликовала традиционный пост, посвященный очередному путешествию, но ее поклонников привлекло больше изображение ведущей. Они предположили, что на фото у звезды заметен округлившийся живот. Рассматривая кадр, юзеры заподозрили кумира в беременности и начали задавать ей вопросы по этому поводу. Несмотря на многочисленные комментарии, Тодоренко пока не прокомментировала предположения о «положении».
Практически весь пост ведущей посвящался тому, как нужно вести себя матерям, собирающимся лететь отдыхать вместе с маленькими детьми. Так, она посоветовала преждевременно сообщать авиаперевозчику поместить в салоне самолета кроватку, чтобы ребенок мог там поспать. Если же у компании нет такой возможности, в таком случае необходимо использовать детский ремень безопасности. Остальные рекомендации Регины Тодоренко касались правильного способа кормить малыша, одевать его и многого другого.
Пока в России еще довольно прохладно, Регина Тодоренко отправилась отдыхать в теплые края, выбрав ОАЭ. В социальной сети Instagram она опубликовала традиционный пост, посвященный очередному путешествию, но ее поклонников привлекло больше изображение ведущей. Они предположили, что на фото у звезды заметен округлившийся живот. Рассматривая кадр, юзеры заподозрили кумира в беременности и начали задавать ей вопросы по этому поводу. Несмотря на многочисленные комментарии, Тодоренко пока не прокомментировала предположения о «положении».
Практически весь пост ведущей посвящался тому, как нужно вести себя матерям, собирающимся лететь отдыхать вместе с маленькими детьми. Так, она посоветовала преждевременно сообщать авиаперевозчику поместить в салоне самолета кроватку, чтобы ребенок мог там поспать. Если же у компании нет такой возможности, в таком случае необходимо использовать детский ремень безопасности. Остальные рекомендации Регины Тодоренко касались правильного способа кормить малыша, одевать его и многого другого.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:11