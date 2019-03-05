Ольга Рапунцель уверена, что если Василису прописать у родителей Дмитренко, то малышка получит их наследство





По словам длинноволосой красавицы, только так она сможет получить от родственников своего супруга хоть какое-то наследство.Совсем скоро единственная наследница Рапунцель и Дмитренко отпразднует свой первый день рождения. Несмотря на то, что Василисе уже 10 месяцев, она до сих пор так и не получила регистрацию на территории Российской Федерации.Известно, что для «брендового» семейства стала большой проблемой прописка Василисы, ведь пока Ольга настаивает на том, чтобы Дмитрий прописал малышку у своих родителей, сам Дмитренко никак не может убедить свою маму дать разрешение на регистрацию внучки в своей квартире.На днях скандал из-за прописки Василисы вспыхнул с новой силой. В эфире телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Рапунцель заявила, что не намерена прописывать свою дочь в любом другом месте, поэтому ее муж просто-таки обязан заставить мать зарегистрировать девочку у себя.Также Ольга указала на то, что только в таком случае Василиса сможет претендовать хоть на какое-то наследство от «горе-родственников» своего отца.Нужно сказать, что высказывания Рапунцель повергли в шок не только участников «Дома-2», но и руководство проекта. По их мнению, когда родители Дмитренко увидят этот эфир, они никогда не поменяют своего решения.