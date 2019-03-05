Ольга Рапунцель уверена, что если Василису прописать у родителей Дмитренко, то малышка получит их наследство
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает настаивать на том, чтобы 10-месячную Василису прописали у родителей Дмитрия Дмитренко.
По словам длинноволосой красавицы, только так она сможет получить от родственников своего супруга хоть какое-то наследство.
Совсем скоро единственная наследница Рапунцель и Дмитренко отпразднует свой первый день рождения. Несмотря на то, что Василисе уже 10 месяцев, она до сих пор так и не получила регистрацию на территории Российской Федерации.
Известно, что для «брендового» семейства стала большой проблемой прописка Василисы, ведь пока Ольга настаивает на том, чтобы Дмитрий прописал малышку у своих родителей, сам Дмитренко никак не может убедить свою маму дать разрешение на регистрацию внучки в своей квартире.
На днях скандал из-за прописки Василисы вспыхнул с новой силой. В эфире телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Рапунцель заявила, что не намерена прописывать свою дочь в любом другом месте, поэтому ее муж просто-таки обязан заставить мать зарегистрировать девочку у себя.
Также Ольга указала на то, что только в таком случае Василиса сможет претендовать хоть на какое-то наследство от «горе-родственников» своего отца.
Нужно сказать, что высказывания Рапунцель повергли в шок не только участников «Дома-2», но и руководство проекта. По их мнению, когда родители Дмитренко увидят этот эфир, они никогда не поменяют своего решения.
По словам длинноволосой красавицы, только так она сможет получить от родственников своего супруга хоть какое-то наследство.
Совсем скоро единственная наследница Рапунцель и Дмитренко отпразднует свой первый день рождения. Несмотря на то, что Василисе уже 10 месяцев, она до сих пор так и не получила регистрацию на территории Российской Федерации.
Известно, что для «брендового» семейства стала большой проблемой прописка Василисы, ведь пока Ольга настаивает на том, чтобы Дмитрий прописал малышку у своих родителей, сам Дмитренко никак не может убедить свою маму дать разрешение на регистрацию внучки в своей квартире.
На днях скандал из-за прописки Василисы вспыхнул с новой силой. В эфире телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Рапунцель заявила, что не намерена прописывать свою дочь в любом другом месте, поэтому ее муж просто-таки обязан заставить мать зарегистрировать девочку у себя.
Также Ольга указала на то, что только в таком случае Василиса сможет претендовать хоть на какое-то наследство от «горе-родственников» своего отца.
Нужно сказать, что высказывания Рапунцель повергли в шок не только участников «Дома-2», но и руководство проекта. По их мнению, когда родители Дмитренко увидят этот эфир, они никогда не поменяют своего решения.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:22