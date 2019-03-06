Андрей Малахов с охапкой мимоз понравился Николаю Баскову
Андрей Малахов на фото с охапкой мимоз в Instagram понравился Николаю Баскову. Снимок также одобрили Наталья Бочкарёва и Виталина Цымбалюк-Романовская.
Малахов поделился на своей странице в соцсети фотографией с роскошными букетами мимоз, которые понравились Баскову. Певец отметился в посте одобрительным лайком, а его примеру последовали и другие звёзды русского шоу-бизнеса, которые часто посещают программы шоумена.
Подписчики телеведущего поблагодарили его за весеннее настроение, восхитившись яркими мимозами и тюльпанами. Не удержался от одобрительного комментария и финалист шоу "Голос" Витольд Петровский, назвавший фото очень красивым.
Малахов поделился на своей странице в соцсети фотографией с роскошными букетами мимоз, которые понравились Баскову. Певец отметился в посте одобрительным лайком, а его примеру последовали и другие звёзды русского шоу-бизнеса, которые часто посещают программы шоумена.
"Мимозы и весну вам в ленту!" - пожелал Малахов поклонникам.
Подписчики телеведущего поблагодарили его за весеннее настроение, восхитившись яркими мимозами и тюльпанами. Не удержался от одобрительного комментария и финалист шоу "Голос" Витольд Петровский, назвавший фото очень красивым.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:11