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Совфед РФ расследует инцидент с запретом въезда сотруднику МИД в Чехию

Сотрудника отечественного МИД не пустили в Чехию, когда тот направлялся в составе делегации в Прагу. Совфед пообещал расследовать произошедший случай. Об этом сообщает Nation News.
Совфед РФ расследует инцидент с запретом въезда сотруднику МИД в Чехию

Чешские дипломаты не прокомментировали инцидент. В пресс-секретариате отечественного дипкорпуса в Чехии заявили, что такие шаги другого государства могут говорить о недружественных действиях, которые не останутся без ответа. В Праге до этого заявляли, что работника МИД России не пустили в страну по якобы соображениям безопасности.

Касательно происшествия высказался сенатор, замглавы международного комитета Совфеда. Владимир Джабаров тоже считает действия чехов «недружественным шагом». По его словам, ответной мерой России может быть запрет кому-либо из политиков Чехии посещать Москву или иные отечественные города, а также напомнил, что не так давно посла РФ в Великобритании обвинили в том, что он будто бы является сотрудником ФСБ. Парламентарий не исключил, что в Прагу попали некие недостоверные данные, негативным образом сказавшиеся на поездке дипломата, которого не пустили в страну.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:10

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