Совфед РФ расследует инцидент с запретом въезда сотруднику МИД в Чехию





Чешские дипломаты не прокомментировали инцидент. В пресс-секретариате отечественного дипкорпуса в Чехии заявили, что такие шаги другого государства могут говорить о недружественных действиях, которые не останутся без ответа. В Праге до этого заявляли, что работника МИД России не пустили в страну по якобы соображениям безопасности.Касательно происшествия высказался сенатор, замглавы международного комитета Совфеда. Владимир Джабаров тоже считает действия чехов «недружественным шагом». По его словам, ответной мерой России может быть запрет кому-либо из политиков Чехии посещать Москву или иные отечественные города, а также напомнил, что не так давно посла РФ в Великобритании обвинили в том, что он будто бы является сотрудником ФСБ. Парламентарий не исключил, что в Прагу попали некие недостоверные данные, негативным образом сказавшиеся на поездке дипломата, которого не пустили в страну.