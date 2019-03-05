Компания Lego "потроллила" новинку от компании Samsung – складной смартфон Galaxy Fold
В фирме Lego решили "потроллить" новинку от компании Samsung. Речь идёт о складном смартфоне Galaxy Fold.
Производитель игрушек Lego в Twitter продемонстрировал изделие Lego Fold. Данная новинка включает в себя набор Pop-Up Book, конструкция которого схожа с южнокорейским девайсом. По мнению представителей Lego, их аппарат лучше южнокорейской новинки. Lego Fold обладает 5-дюймовым экраном, который превращается в 11-дюймовый за счёт раскрытия двух панелей. Параметры изображения модели Galaxy Fold увеличиваются от 4,6 дюйма до 7,3 дюйма. В новинке Lego в режиме автономной работы никогда не садится аккумуляторная батарея. Среди недостатков Lego Fold стоит отметить пластмассовый корпус. Версия Samsung сделана из алюминия.
Между тем, игрушка расценивается в 69,99 долларов. За версию Galaxy Fold нужно выложить 1 980 долларов.
Производитель игрушек Lego в Twitter продемонстрировал изделие Lego Fold. Данная новинка включает в себя набор Pop-Up Book, конструкция которого схожа с южнокорейским девайсом. По мнению представителей Lego, их аппарат лучше южнокорейской новинки. Lego Fold обладает 5-дюймовым экраном, который превращается в 11-дюймовый за счёт раскрытия двух панелей. Параметры изображения модели Galaxy Fold увеличиваются от 4,6 дюйма до 7,3 дюйма. В новинке Lego в режиме автономной работы никогда не садится аккумуляторная батарея. Среди недостатков Lego Fold стоит отметить пластмассовый корпус. Версия Samsung сделана из алюминия.
Между тем, игрушка расценивается в 69,99 долларов. За версию Galaxy Fold нужно выложить 1 980 долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11