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Компания Lego "потроллила" новинку от компании Samsung – складной смартфон Galaxy Fold

В фирме Lego решили "потроллить" новинку от компании Samsung. Речь идёт о складном смартфоне Galaxy Fold.
Компания Lego "потроллила" новинку от компании Samsung – складной смартфон Galaxy Fold

Производитель игрушек Lego в Twitter продемонстрировал изделие Lego Fold. Данная новинка включает в себя набор Pop-Up Book, конструкция которого схожа с южнокорейским девайсом. По мнению представителей Lego, их аппарат лучше южнокорейской новинки. Lego Fold обладает 5-дюймовым экраном, который превращается в 11-дюймовый за счёт раскрытия двух панелей. Параметры изображения модели Galaxy Fold увеличиваются от 4,6 дюйма до 7,3 дюйма. В новинке Lego в режиме автономной работы никогда не садится аккумуляторная батарея. Среди недостатков Lego Fold стоит отметить пластмассовый корпус. Версия Samsung сделана из алюминия.

Между тем, игрушка расценивается в 69,99 долларов. За версию Galaxy Fold нужно выложить 1 980 долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11

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