Компания Lego "потроллила" новинку от компании Samsung – складной смартфон Galaxy Fold





Производитель игрушек Lego в Twitter продемонстрировал изделие Lego Fold. Данная новинка включает в себя набор Pop-Up Book, конструкция которого схожа с южнокорейским девайсом. По мнению представителей Lego, их аппарат лучше южнокорейской новинки. Lego Fold обладает 5-дюймовым экраном, который превращается в 11-дюймовый за счёт раскрытия двух панелей. Параметры изображения модели Galaxy Fold увеличиваются от 4,6 дюйма до 7,3 дюйма. В новинке Lego в режиме автономной работы никогда не садится аккумуляторная батарея. Среди недостатков Lego Fold стоит отметить пластмассовый корпус. Версия Samsung сделана из алюминия.Между тем, игрушка расценивается в 69,99 долларов. За версию Galaxy Fold нужно выложить 1 980 долларов.