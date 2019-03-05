Матильда Шнурова захотела сделать пирсинг и покраситься в зелёный из-за смерти Кита Флинта

"Хотелось бы мне, чтобы выживали только легенды. Почему-то они умирают раньше всех. Один мой друг говорил: когда карандаш много пишет, то очень быстро стачивается, ну а если он не сточился, тогда и не писал вовсе", - написала балерина в Instagram.

Матильда Шнурова выразила соболезнование всем поклонникам Кита Флинта, к числу которых она себя причисляет. Оказалось, что многие российские звёзды, как и балерина, очень любили певца и треки группы The Prodigi. Смерть исполнителя напомнила танцовщице, как сильно он на неё повлиял в юности.Утрату Шнурова ощущает почти физически. Вспоминая о Флинте, звезда рассказала подписчикам, как в подростковом возрасте хотела стать рок-музыкантом. Несколько дней Шнурова преображала себя, выкрасив зелёной тушью волосы и надев пирсинг.