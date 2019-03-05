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Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что хочет купить в Москве квартиру

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди планирует приобрести в столице недвижимость.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что хочет купить в Москве квартиру

По словам молодой мамочки, им с возлюбленным удалось скопить хорошую сумму, однако ей все-таки придется продать квартиру в своем родном городе, чтобы денег хватило на достойные семейные апартаменты.

Всем известно, что не так давно Елизавета наконец-таки узаконила свои отношения с Алексеем Чайчицем, что порадовало преданных поклонников парочки. На данный момент молодой человек находится в Китае, куда отправился работать моделью. В свою очередь Триандафилиди продолжает поддерживать мужа, но делает это на расстоянии, так как находится в Москве.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что хочет купить в Москве квартиру

Считанные часы назад Елизавета призналась фанатам, что Алексей совсем скоро вернется в Россию и они намерены тут же приобрести собственное жилье в столице. На данный момент влюбленные все еще рассматривают различные варианты квартир, так как хотят обзавестись жилплощадью, которая будет приносить им только удовольствие.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что хочет купить в Москве квартиру

К слову, пока Чайчиц находится за рубежом, Триандафилиди по-прежнему пытается решить проблемы с бывшим мужем, который забрал у экс-участницы «Дома-2» единственную наследницу и даже хочет лишить Лизу прав на малышку.

Сейчас Елизавета довольно часто жалуется подписчикам на то, что «война» с экс-супругом отнимает у нее очень много сил.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:29

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