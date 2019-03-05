В Сети появились кадры посадки японского зонда "Хаябуса-2" на поверхность астероида Рюгу





Запуск автоматической современной станции "Хаябуса-2" произвели в декабре месяце 2014 года. Её целью являлось изучение и забор проб на поверхности астероида Рюгу. Эксперты надеются, что станция доставит на Землю ряд чистых первых образцов первичной материи нашей Солнечной системы. Из кадров, полученных с камеры CAM-H, видно, что первый этап данной задачи был успешно решен уже в конце февраля. В то время станцией было произведено приземление в точку L08E1, в которую была выпущена танталовая пуля массой в 5 килограммов.Данная точка была названа Таматебако. Следующим шагом будет сброс на поверхность космического тела взрывного устройства, отличающегося большей мощностью.