В Сети появились кадры посадки японского зонда "Хаябуса-2" на поверхность астероида Рюгу
Представители научной команды японского зонда "Хаябуса-2" опубликовали в Сети короткое видео, демонстрирующее посадку аппарата непосредственно на поверхность астероида под названием Рюгу. При этом аппаратом был произведён выстрел в данный объект танталовой специальной пулей.
Запуск автоматической современной станции "Хаябуса-2" произвели в декабре месяце 2014 года. Её целью являлось изучение и забор проб на поверхности астероида Рюгу. Эксперты надеются, что станция доставит на Землю ряд чистых первых образцов первичной материи нашей Солнечной системы. Из кадров, полученных с камеры CAM-H, видно, что первый этап данной задачи был успешно решен уже в конце февраля. В то время станцией было произведено приземление в точку L08E1, в которую была выпущена танталовая пуля массой в 5 килограммов.
Данная точка была названа Таматебако. Следующим шагом будет сброс на поверхность космического тела взрывного устройства, отличающегося большей мощностью.
Запуск автоматической современной станции "Хаябуса-2" произвели в декабре месяце 2014 года. Её целью являлось изучение и забор проб на поверхности астероида Рюгу. Эксперты надеются, что станция доставит на Землю ряд чистых первых образцов первичной материи нашей Солнечной системы. Из кадров, полученных с камеры CAM-H, видно, что первый этап данной задачи был успешно решен уже в конце февраля. В то время станцией было произведено приземление в точку L08E1, в которую была выпущена танталовая пуля массой в 5 килограммов.
Данная точка была названа Таматебако. Следующим шагом будет сброс на поверхность космического тела взрывного устройства, отличающегося большей мощностью.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:40