В Москве хирурги извлекли из тела школьницы дверную ручку





Родители потерпевшей сообщили, что их дочь случайно натолкнулась на ручку, когда играла у себя дома. Дверной предмет вошел в ее тело и обломался. Приехавшие на место происшествия врачи срочно госпитализировали школьницу в больницу, поместив ее в отдел реанимации. По завершению комплексного обследования медики назначили операцию.По счастливому случаю плечевая кость не оказалась поврежденной, но хирургов насторожило прохождение в данном месте крупного нервно-сосудистого пучка, который обеспечивает двигательную функцию всей руки. Любой неправильный ход мог сделать пострадавшую инвалидом. Когда завершилось послеоперационное лечение, школьницу отпустили домой.