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В Москве хирурги извлекли из тела школьницы дверную ручку

Московские врачи из детской больницы имени святого Владимира смогли успешно извлечь из плеча 11-летней девочки дверную металлическую ручку длиной 10 см. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В Москве хирурги извлекли из тела школьницы дверную ручку

Родители потерпевшей сообщили, что их дочь случайно натолкнулась на ручку, когда играла у себя дома. Дверной предмет вошел в ее тело и обломался. Приехавшие на место происшествия врачи срочно госпитализировали школьницу в больницу, поместив ее в отдел реанимации. По завершению комплексного обследования медики назначили операцию.

По счастливому случаю плечевая кость не оказалась поврежденной, но хирургов насторожило прохождение в данном месте крупного нервно-сосудистого пучка, который обеспечивает двигательную функцию всей руки. Любой неправильный ход мог сделать пострадавшую инвалидом. Когда завершилось послеоперационное лечение, школьницу отпустили домой.



 
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Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:33

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