В Москве хирурги извлекли из тела школьницы дверную ручку
Московские врачи из детской больницы имени святого Владимира смогли успешно извлечь из плеча 11-летней девочки дверную металлическую ручку длиной 10 см. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Родители потерпевшей сообщили, что их дочь случайно натолкнулась на ручку, когда играла у себя дома. Дверной предмет вошел в ее тело и обломался. Приехавшие на место происшествия врачи срочно госпитализировали школьницу в больницу, поместив ее в отдел реанимации. По завершению комплексного обследования медики назначили операцию.
По счастливому случаю плечевая кость не оказалась поврежденной, но хирургов насторожило прохождение в данном месте крупного нервно-сосудистого пучка, который обеспечивает двигательную функцию всей руки. Любой неправильный ход мог сделать пострадавшую инвалидом. Когда завершилось послеоперационное лечение, школьницу отпустили домой.
Родители потерпевшей сообщили, что их дочь случайно натолкнулась на ручку, когда играла у себя дома. Дверной предмет вошел в ее тело и обломался. Приехавшие на место происшествия врачи срочно госпитализировали школьницу в больницу, поместив ее в отдел реанимации. По завершению комплексного обследования медики назначили операцию.
По счастливому случаю плечевая кость не оказалась поврежденной, но хирургов насторожило прохождение в данном месте крупного нервно-сосудистого пучка, который обеспечивает двигательную функцию всей руки. Любой неправильный ход мог сделать пострадавшую инвалидом. Когда завершилось послеоперационное лечение, школьницу отпустили домой.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:33