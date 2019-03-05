В Саратовской области 17-летний подросток зарезал мужчину





По предположению следствия, 3 марта подозреваемый и его 38-летняя тетя находились в гостях у сожителя женщины. Во время распития алкогольных напитков гостья вспомнила о том, что 42-летний хозяин украл у нее деньги. Обвинения перешли в конфликт, в результате чего молодой человек решил заступиться за родственницу и, взяв на кухне нож, дважды ударил домовладельца в грудь, отметили представители ведомства.От полученных ранений потерпевший упал на пол, но подросток еще нанес удары ножом по конечностям, телу и голове мужчины. После этого юноша вернулся к тете, и они продолжили застолье. Труп домовладельца обнаружила его сожительница лишь утром и позвонила в полицию. Результаты судмедэкспертизы показали: житель Вольска скончался от колото-резаного ранения грудной клетки.Предполагаемый 17-летний преступник задержан и в настоящий момент находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.