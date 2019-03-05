В Саратовской области 17-летний подросток зарезал мужчину
В городе Вольск Саратовской области полиция задержала 17-летнего подростка по подозрению в убийстве обидчика его тети. По данным СУ СКР региона, юноша нанес оппоненту несколько ударов ножом, в результате чего мужчина скончался.
По предположению следствия, 3 марта подозреваемый и его 38-летняя тетя находились в гостях у сожителя женщины. Во время распития алкогольных напитков гостья вспомнила о том, что 42-летний хозяин украл у нее деньги. Обвинения перешли в конфликт, в результате чего молодой человек решил заступиться за родственницу и, взяв на кухне нож, дважды ударил домовладельца в грудь, отметили представители ведомства.
От полученных ранений потерпевший упал на пол, но подросток еще нанес удары ножом по конечностям, телу и голове мужчины. После этого юноша вернулся к тете, и они продолжили застолье. Труп домовладельца обнаружила его сожительница лишь утром и позвонила в полицию. Результаты судмедэкспертизы показали: житель Вольска скончался от колото-резаного ранения грудной клетки.
Предполагаемый 17-летний преступник задержан и в настоящий момент находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
По предположению следствия, 3 марта подозреваемый и его 38-летняя тетя находились в гостях у сожителя женщины. Во время распития алкогольных напитков гостья вспомнила о том, что 42-летний хозяин украл у нее деньги. Обвинения перешли в конфликт, в результате чего молодой человек решил заступиться за родственницу и, взяв на кухне нож, дважды ударил домовладельца в грудь, отметили представители ведомства.
От полученных ранений потерпевший упал на пол, но подросток еще нанес удары ножом по конечностям, телу и голове мужчины. После этого юноша вернулся к тете, и они продолжили застолье. Труп домовладельца обнаружила его сожительница лишь утром и позвонила в полицию. Результаты судмедэкспертизы показали: житель Вольска скончался от колото-резаного ранения грудной клетки.
Предполагаемый 17-летний преступник задержан и в настоящий момент находится под стражей. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:10