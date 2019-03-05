АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

На автосалоне в Женеве Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron

На автосалоне в Женеве Audi представила концепт-кросс Q4 e-tron. Серийный вариант выйдет на рынок в 2020 году, главной особенностью текущей разработки стал громадный аккумулятор.
На автосалоне в Женеве Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron

Запоминающимся параметром новинки стал ее мотор, который почти полностью располагается в месте под полом. На базе платформы Audi Q4 e-tron в будущем производитель намерен выпускать электрокары различных моделей Volkswagen.

В текущем автомобиле разработчики сделали ставку на экологичность, и это касается не только двигателя. Ковры в салоне созданы из переработанных повторно материалов. В декоре вместо хрома сосредоточено качественное многослойное покрытие, порадует и органическое стекло с эффектом инея. Сзади руля находится экран виртуальной приборной панели с показателями заряда батареи, скорости и навигации. Другой дисплей предназначен для дополненной реальности, еще один предназначен для информационных и развлекательных сервисов.

Audi Q4 e-tron оснащен электроприводом, каждая из его осей обладает электродвигателем. Для большей мощности необходимо активировать электроагрегат, который находится в передней части машины для передачи крутящего момента на колеса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель уверена, что если
Совфед РФ расследует инцидент с
Пользователю удалось установить Windows
Ирина Шейк научилась вкусно питаться и
Матильда Шнурова захотела сделать
Британские медики назвали четыре самые
В Сети появились кадры посадки
В Москве хирурги извлекли из тела
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
На автосалоне в Женеве Audi представила
В Саратовской области 17-летний
Поклонники указали Дмирию Нагиеву на
В Ивановской области 5-месячная девочка
Названы сбывшиеся предсказания Сталина
Звезда «Дома-2» Лера Фрост извинилась
Мария Горбань спела в Instagram с
Тизер нового гиперкара Apollo IE
В России представили отечественный
Елена Яковлева снималась в эротических
Ученые: Бессонницу можно лечить
Составлен топ-10 самых быстрых
Звезда "Улиц разбитых фонарей" Михаил
Morgan продемонстрировала новый
На «Острове любви» Марина Африкантова
Эксперты назвали внешние симптомы
Алексей Купин приступает к тренировкам
Игорь Николаев показал видео с сердитой
Обнародована причина гибели вероятной
Компания Oukitel представила бюджетный
Просмотреть все новости