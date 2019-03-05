На автосалоне в Женеве Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron
На автосалоне в Женеве Audi представила концепт-кросс Q4 e-tron. Серийный вариант выйдет на рынок в 2020 году, главной особенностью текущей разработки стал громадный аккумулятор.
Запоминающимся параметром новинки стал ее мотор, который почти полностью располагается в месте под полом. На базе платформы Audi Q4 e-tron в будущем производитель намерен выпускать электрокары различных моделей Volkswagen.
В текущем автомобиле разработчики сделали ставку на экологичность, и это касается не только двигателя. Ковры в салоне созданы из переработанных повторно материалов. В декоре вместо хрома сосредоточено качественное многослойное покрытие, порадует и органическое стекло с эффектом инея. Сзади руля находится экран виртуальной приборной панели с показателями заряда батареи, скорости и навигации. Другой дисплей предназначен для дополненной реальности, еще один предназначен для информационных и развлекательных сервисов.
Audi Q4 e-tron оснащен электроприводом, каждая из его осей обладает электродвигателем. Для большей мощности необходимо активировать электроагрегат, который находится в передней части машины для передачи крутящего момента на колеса.
Запоминающимся параметром новинки стал ее мотор, который почти полностью располагается в месте под полом. На базе платформы Audi Q4 e-tron в будущем производитель намерен выпускать электрокары различных моделей Volkswagen.
В текущем автомобиле разработчики сделали ставку на экологичность, и это касается не только двигателя. Ковры в салоне созданы из переработанных повторно материалов. В декоре вместо хрома сосредоточено качественное многослойное покрытие, порадует и органическое стекло с эффектом инея. Сзади руля находится экран виртуальной приборной панели с показателями заряда батареи, скорости и навигации. Другой дисплей предназначен для дополненной реальности, еще один предназначен для информационных и развлекательных сервисов.
Audi Q4 e-tron оснащен электроприводом, каждая из его осей обладает электродвигателем. Для большей мощности необходимо активировать электроагрегат, который находится в передней части машины для передачи крутящего момента на колеса.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:12