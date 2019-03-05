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Названы сбывшиеся предсказания Сталина о судьбе России

Названы сбывшиеся спустя 60 лет предсказания Иосифа Сталина о судьбе России. Мифической фигуре диктатора приписывали пророческий дар.
Названы сбывшиеся предсказания Сталина о судьбе России

Сталин, который умер 5 марта 1953 года, оставил потомкам немало прогнозов касательно будущего России. Некоторые факты, упомянутые вождём, в определённом смысле стали явью. Так, диктатор предупреждал граждан страны об информационной войне. Он говорил, что дела народа и партии оплюют и извратят, в частности, зарубежные источники.

Сталин думал, что страны Запада считают Россию варварской и рассматривают как источник сырья. За достижения и успехи политические соперники будут мстить.

Распад СССР политик предвидел в разрыве дружеских отношений между народами. "Окраины" попытаются оторвать от России.

Также в телевидении и кино вождь видел средство агитации. Замечал Сталин и то, как коррупционеры превращают государственный аппарат в "статью кормления". Политик призывал Россию помогать странам-партнёрам, в том числе военными операциями.

"Будут приходить новые поколения, которые подымут знамя отцов и дедов. Будущее они будут строить на нашем прошлом". - завещал Сталин.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:00

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